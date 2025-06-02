Але вибір окулярів не зводиться лише до питання зовнішнього вигляду чи ціни: важливо орієнтуватися на реальні захисні властивості та якість матеріалів, повідомляє 24 Канал з посилання на UCLA Health.
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Основні критерії вибору окулярів
Захист від ультрафіолету
Ультрафіолетове випромінювання, яке відрізняється довжиною хвилі, поділяється на три типи:
- UVA (315 – 400 нм) – основна частина ультрафіолету, що досягає поверхні Землі. Впливає не лише на шкіру, спричиняючи швидкий загар і передчасне старіння, а й може стати причиною онкологічних захворювань.
- UVB (280 – 315 нм) – хоч більша частина й фільтрується атмосферою, залишки все одно шкодять поверхневим шарам шкіри, викликаючи опіки та накопичення ушкоджень.
- UVC (100 – 280 нм) – найнебезпечніше випромінювання, але повністю блокується атмосферою.
Для здоров'я очей важливо захищатися саме від UVA та UVB-променів, адже вони можуть призвести до катаракти, дегенерації сітківки та інших захворювань. Оптимальний захист забезпечують окуляри, які перекривають діапазон 280 – 400 нм – цю характеристику виробники зазвичай зазначають на упаковці або в інструкції.
Поляризація
Поляризаційні лінзи створені для усунення відблисків, які можуть не лише заважати, а й спричиняти тимчасове погіршення зору – наприклад, від снігу чи води. Особливе покриття на лінзах блокує горизонтально відбите світло, роблячи зображення більш комфортним для очей.
Такі окуляри будуть особливо корисними для водіїв, мандрівників і спортсменів. Проте у деяких випадках – наприклад, при водінні вночі або коли потрібно бачити відблиски на кризі – краще обійтися без антиблікового покриття.
Розмір та форма лінз
Чим більші лінзи, тим краще вони захищають очі та шкіру навколо від ультрафіолету. Найкраще, якщо окуляри мають вигнуту форму і захищають з боків.
Перевірка якості лінз
Для самостійної перевірки скористайтеся простим лайфгаком: подивіться крізь окуляри на пряму лінію (наприклад, шви на плитці) і поводьте окуляри з боку в бік. Якщо зображення не викривляється, лінзи якісні.
Міцність
Обирайте моделі, стійкі до ударів і падінь. Пластикові лінзи більш безпечні, особливо якщо займаєтеся спортом – добре підходять полікарбонатні окуляри з захистом від подряпин.
Домашні способи перевірки
В оптиці окуляри можна перевірити спектрометром – шукайте блокування діапазону 280 – 400 нм.
Ультрафіолетовий ліхтарик допоможе: якщо світіння спеціальних міток суттєво зменшується через лінзу, фільтр працює.
Для тесту поляризації подивіться крізь окуляри на екран монітора – при повороті окулярів на 90° зображення має суттєво потемніти або зникнути.
Важливе маркування
Знак CE (з проміжком) – відповідність європейським стандартам безпеки. Стандарти EN 1836, EN ISO 12312-1:2013+A1:2015, ISO 12312-1-2020 – підтверджують захист від UVA та UVB. Американський стандарт ANSI Z80.3 – гарантує перевірку міцності та захисних властивостей.
Якщо на окулярах або в описі є позначка UV400 чи напис "100% UVA/UVB protection", а також наведені вище стандарти – це означає, що продукт справді безпечний.
Які параметри не мають значення
- Ступінь затемнення не визначає рівень захисту від ультрафіолету.
- Колір лінз не впливає на рівень фільтрації, хоча коричневі та рожеві можуть підвищувати контрастність.
- Ціна – не завжди показник якості: набагато важливіше перевіряти реальні характеристики.
Поляризація також не є обов’язковою для всіх – вона потрібна лише для окремих видів діяльності.
Якщо ви носите коригувальні окуляри, вам підійдуть фотохромні лінзи, які темніють на сонці і світлішають у приміщенні. Проте вони можуть не працювати за автомобільним склом та гірше реагують на холод. У різних брендів ефективність фотохрому відрізняється, тож перед купівлею варто почитати відгуки.
Сонцезахисні окуляри необхідні для збереження здоров’я очей, головне – правильно їх вибирати та звертати увагу саме на ступінь захисту від ультрафіолету. Їх варто носити і дорослим, і дітям, щоб зберегти зір на довгі роки.