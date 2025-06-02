Але вибір окулярів не зводиться лише до питання зовнішнього вигляду чи ціни: важливо орієнтуватися на реальні захисні властивості та якість матеріалів, повідомляє 24 Канал з посилання на UCLA Health.

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Основні критерії вибору окулярів

Захист від ультрафіолету

Ультрафіолетове випромінювання, яке відрізняється довжиною хвилі, поділяється на три типи:

UVA (315 – 400 нм) – основна частина ультрафіолету, що досягає поверхні Землі. Впливає не лише на шкіру, спричиняючи швидкий загар і передчасне старіння, а й може стати причиною онкологічних захворювань.

UVB (280 – 315 нм) – хоч більша частина й фільтрується атмосферою, залишки все одно шкодять поверхневим шарам шкіри, викликаючи опіки та накопичення ушкоджень.

UVC (100 – 280 нм) – найнебезпечніше випромінювання, але повністю блокується атмосферою.

Для здоров'я очей важливо захищатися саме від UVA та UVB-променів, адже вони можуть призвести до катаракти, дегенерації сітківки та інших захворювань. Оптимальний захист забезпечують окуляри, які перекривають діапазон 280 – 400 нм – цю характеристику виробники зазвичай зазначають на упаковці або в інструкції.

Поляризація

Поляризаційні лінзи створені для усунення відблисків, які можуть не лише заважати, а й спричиняти тимчасове погіршення зору – наприклад, від снігу чи води. Особливе покриття на лінзах блокує горизонтально відбите світло, роблячи зображення більш комфортним для очей.

Такі окуляри будуть особливо корисними для водіїв, мандрівників і спортсменів. Проте у деяких випадках – наприклад, при водінні вночі або коли потрібно бачити відблиски на кризі – краще обійтися без антиблікового покриття.

Розмір та форма лінз

Чим більші лінзи, тим краще вони захищають очі та шкіру навколо від ультрафіолету. Найкраще, якщо окуляри мають вигнуту форму і захищають з боків.

Перевірка якості лінз

Для самостійної перевірки скористайтеся простим лайфгаком: подивіться крізь окуляри на пряму лінію (наприклад, шви на плитці) і поводьте окуляри з боку в бік. Якщо зображення не викривляється, лінзи якісні.

Міцність

Обирайте моделі, стійкі до ударів і падінь. Пластикові лінзи більш безпечні, особливо якщо займаєтеся спортом – добре підходять полікарбонатні окуляри з захистом від подряпин.

Домашні способи перевірки

В оптиці окуляри можна перевірити спектрометром – шукайте блокування діапазону 280 – 400 нм.

Ультрафіолетовий ліхтарик допоможе: якщо світіння спеціальних міток суттєво зменшується через лінзу, фільтр працює.

Для тесту поляризації подивіться крізь окуляри на екран монітора – при повороті окулярів на 90° зображення має суттєво потемніти або зникнути.

Важливе маркування

Знак CE (з проміжком) – відповідність європейським стандартам безпеки. Стандарти EN 1836, EN ISO 12312-1:2013+A1:2015, ISO 12312-1-2020 – підтверджують захист від UVA та UVB. Американський стандарт ANSI Z80.3 – гарантує перевірку міцності та захисних властивостей.

Якщо на окулярах або в описі є позначка UV400 чи напис "100% UVA/UVB protection", а також наведені вище стандарти – це означає, що продукт справді безпечний.

Які параметри не мають значення

Ступінь затемнення не визначає рівень захисту від ультрафіолету. Колір лінз не впливає на рівень фільтрації, хоча коричневі та рожеві можуть підвищувати контрастність. Ціна – не завжди показник якості: набагато важливіше перевіряти реальні характеристики.

Поляризація також не є обов’язковою для всіх – вона потрібна лише для окремих видів діяльності.

Якщо ви носите коригувальні окуляри, вам підійдуть фотохромні лінзи, які темніють на сонці і світлішають у приміщенні. Проте вони можуть не працювати за автомобільним склом та гірше реагують на холод. У різних брендів ефективність фотохрому відрізняється, тож перед купівлею варто почитати відгуки.

Сонцезахисні окуляри необхідні для збереження здоров’я очей, головне – правильно їх вибирати та звертати увагу саме на ступінь захисту від ультрафіолету. Їх варто носити і дорослим, і дітям, щоб зберегти зір на довгі роки.