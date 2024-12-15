Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на нове дослідження. Аби це з'ясувати, вчені відтворили в лабораторних умовах електричні коливання, характерні для глибокого сну, та виміряли реакцію нейронів за допомогою точних інструментів.

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Як працюють повільні хвилі

Повільні хвилі — це стійкі коливання електричної напруги у корі головного мозку, які можна виміряти за допомогою електроенцефалографії (ЕЕГ). Під час нового експерименту вчені досліджували зразки неокортикальної тканини, взяті у 45 пацієнтів, які перенесли нейрохірургічні операції.

Результати показали, що під час цих повільних хвиль зв'язки між нейронами в неокортексі значно посилюються. У певний момент підвищення напруги кора мозку стає найбільш сприйнятливою до передачі інформації, що дозволяє ефективно закріплювати спогади.

Що означає відкриття

Науковці вважають, що їхні відкриття можуть допомогти у створенні нових методів покращення пам’яті, особливо для літніх людей. Наприклад, дослідники вже працюють над технологіями транскраніальної електростимуляції, яка може впливати на повільні хвилі та прискорювати формування спогадів.

Як зазначив Франц Ксавер Міттермаєр, один зі співавторів дослідження, ці висновки дозволять розробляти цілеспрямовані методи стимуляції, що зробить лікування проблем із пам’яттю більш точним та ефективним.