Особливо це важливо для тих, хто прагне схуднути, адже хаос уранці часто призводить до пропуску сніданку і відмови від корисних ритуалів. А між тим саме ранок задає ритм усьому дню. І власне може стати прчииною гормональних порушень, які часто є причиною накопичення жиру в області живота.

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24 Канал з посиланням на medium публікує поради, які допоможуть зробити ваш ранок здоровим і продуктивним.

Корисні звички для схуднення зранку

Повноцінний сніданок.

Сніданок — ключ до активного дня. Дослідження Медичного центру Університету Раша підтверджують, що регулярне ранкове харчування пов'язане з нижчим індексом маси тіла. Вибирайте багаті на білок страви: йогурт, вівсянку чи сочевицю. Це забезпечить тривале відчуття ситості. Наприклад, можна приготувати протеїнові млинці або марокканські яйця.

Ранній прийом їжі

Фахівці рекомендують снідати протягом години після пробудження. Це стимулює метаболізм і покращує продуктивність протягом дня.

Ранкове світло

Сонячні промені активізують обмін речовин і підвищують рівень енергії. Відчиніть штори, щоб наповнити кімнату світлом.

Хвилина для себе

Ранок — це не лише про швидкість. Хвилина тиші, дихальні вправи або чашка чаю допоможуть зменшити стрес, який нерідко сприяє набору ваги.

Чого слід уникати

Відмова від ранкового прийому їжі уповільнює метаболізм і викликає тягу до шкідливих перекусів. Також критика себе з ранку задає неправильний тон дню. Важливо бути добрим до себе, уникаючи зайвого стресу.

Недостатнє освітлення знижує рівень вітаміну D і може погіршити настрій.

Завадити схудненню можу і надмірна кількість кофеїну, який здатний підвищувати рівень кортизолу. Альтернативою стане зелений чай або вода.

Звісно, продукти з високим глікемічним індексом швидко підвищують рівень цукру в крові, але не забезпечують тривалої ситості. Замініть їх цільнозерновими продуктами.

Правильний ранковий розпорядок не лише сприяє схудненню, а й покращує загальний стан. Піклуйтеся про себе з самого початку дня.