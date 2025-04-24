Шість продуктів, які допоможуть схуднути в животі

Схуднення в ділянці живота – одне з найпоширеніших бажань серед тих, хто прагне покращити свою фізичну форму. Дієтологи стверджують: ключовим чинником тут є білок.

Продукти для плоского живота

Його регулярне споживання під час кожного приймання їжі не тільки сприяє нарощуванню м'язів, а й забезпечує тривале відчуття ситості, що допомагає уникати переїдання та сприяє зниженню ваги, пояснила дієтологиня Лейні Юнкін, передає 24 Канал.

Дивіться також Дієта довголіття: науково доведено, що цей тип харчування продовжує активне життя

Ось 6 білкових продуктів, які варто включити у свій щоденний раціон, щоб зменшити об'єм талії й підтримати загальне здоров’я:

Грецький йогурт

Без потреби у приготуванні та з високим вмістом білка — близько 15 г на ¾ склянки. Ідеальний для сніданку, особливо в поєднанні з ягодами, фруктами чи горіхами.

Нежирне м'ясо (курка, лосось)

Білок з мінімумом насичених жирів, що допомагає зменшити вісцеральний жир. Добре поєднується з броколі, шпинатом або цільнозерновими продуктами.

Яйця

Доступне джерело білка (6 грамів в одному яйці), яке сприяє прискоренню метаболізму. Варіть, готуйте омлет або поєднуйте з овочами.

Сир (творог)

Пів склянки містить 13 грамів білка та всього 80 калорій. До того ж, сир багатий на кальцій, селен, фосфор і вітамін B12.

Тофу

Відмінний вибір для вегетаріанців: 10 грамів білка та лише 83 калорії в 100 г продукту. Підходить для салатів, смажених страв або омлетів.

Едамаме (недостиглі соєві боби)

Одна чашка вареного едамаме забезпечує 17 грамів білка та 8 грамів клітковини. Така комбінація ефективно зменшує голод і сприяє втраті ваги.