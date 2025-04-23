Нове дослідження, що тривало три десятиліття і охопило понад 105 тисяч учасників, це підтвердило. Деталі розповідає 24 Канал. Зокрема, вчені встановили, що лише близько 10% учасників досягли літнього віку без серйозних хронічних захворювань, зі збереженою когнітивною функцією і психічним здоров'ям.

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У цих людей були спільні риси в харчуванні: вони віддавали перевагу продуктам рослинного походження, майже не вживали перероблену їжу та лише помірно включали продукти тваринного походження.

Деталі експерименту

У рамках дослідження вчені проаналізували, наскільки учасники дотримувалися здорових дієт. Найбільш переконливі результати показав Індекс альтернативного здорового харчування (AHEI) — план харчування, розроблений у Гарварді. Ті, хто суворо його дотримувався, мали на 86% вищі шанси дожити до 70 років у доброму здоров'ї та у понад два рази частіше залишалися активними навіть у 75.

Що входить до AHEI Раціон базується на овочах, фруктах, цільнозернових продуктах, бобових, горіхах і мінімальній кількості тваринної їжі. Повністю виключаються продукти із доданим цукром, перероблені харчі та навіть фруктові соки.

Чому це важливе відкриття

Це не перше дослідження, яке вказує на користь рослинної їжі. Так звані "блакитні зони" — регіони світу з рекордною тривалістю життя — давно демонструють: просте, малооброблене харчування, зокрема в Коста-Ріці, Японії чи Італії, тісно пов'язане з довголіттям.

Вчені наголошують: харчові рекомендації мають не лише запобігати хворобам, а й підтримувати загальне благополуччя — фізичне, ментальне і когнітивне. AHEI, як підкреслюють дослідники, є одним із найефективніших інструментів для досягнення саме такого "здорового старіння".