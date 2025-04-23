Новое исследование, длившееся три десятилетия и охватившее более 105 тысяч участников, это подтвердило. Детали рассказывает 24 Канал. В частности, ученые установили, что лишь около 10% участников достигли пожилого возраста без серьезных хронических заболеваний, с сохраненной когнитивной функцией и психическим здоровьем.

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У этих людей были общие черты в питании: они отдавали предпочтение продуктам растительного происхождения, почти не употребляли переработанную пищу и лишь умеренно включали продукты животного происхождения.

Детали эксперимента

В рамках исследования ученые проанализировали, насколько участники придерживались здоровых диет. Наиболее убедительные результаты показал Индекс альтернативного здорового питания (AHEI) - план питания, разработанный в Гарварде. Те, кто строго его придерживался, имели на 86% выше шансы дожить до 70 лет в хорошем здоровье и более чем в два раза чаще оставались активными даже в 75.

Что входит в AHEI Рацион базируется на овощах, фруктах, цельнозерновых продуктах, бобовых, орехах и минимальном количестве животной пищи. Полностью исключаются продукты с добавленным сахаром, переработанные продукты и даже фруктовые соки.

Почему это важное открытие

Это не первое исследование, которое указывает на пользу растительной пищи. Так называемые "голубые зоны" - регионы мира с рекордной продолжительностью жизни - давно демонстрируют: простое, малообработанное питание, в частности в Коста-Рике, Японии или Италии, тесно связано с долголетием.

Ученые отмечают: пищевые рекомендации должны не только предотвращать болезни, но и поддерживать общее благополучие - физическое, ментальное и когнитивное. AHEI, как подчеркивают исследователи, является одним из самых эффективных инструментов для достижения именно такого "здорового старения".