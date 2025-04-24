Шесть продуктов, которые помогут похудеть в животе

Похудение в области живота – одно из самых распространенных желаний среди тех, кто стремится улучшить свою физическую форму. Диетологи утверждают: ключевым фактором здесь является белок.

Продукты для плоского живота

Его регулярное потребление во время каждого приема пищи не только способствует наращиванию мышц, но и обеспечивает длительное ощущение сытости, что помогает избегать переедания и способствует снижению веса, объяснила диетолог Лейни Юнкин, передает 24 Канал.

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Вот 6 белковых продуктов, которые стоит включить в свой ежедневный рацион, чтобы уменьшить объем талии и поддержать общее здоровье:

Греческий йогурт

Без необходимости в приготовлении и с высоким содержанием белка - около 15 г на ¾ стакана. Идеальный для завтрака, особенно в сочетании с ягодами, фруктами или орехами.

Нежирное мясо (курица, лосось)

Белок с минимумом насыщенных жиров, что помогает уменьшить висцеральный жир. Хорошо сочетается с брокколи, шпинатом или цельнозерновыми продуктами.

Яйца

Доступный источник белка (6 граммов в одном яйце), которое способствует ускорению метаболизма. Варите, готовьте омлет или сочетайте с овощами.

Творог (творог)

Полстакана содержит 13 граммов белка и всего 80 калорий. К тому же, творог богат кальцием, селеном, фосфором и витамином B12.

Тофу

Отличный выбор для вегетарианцев: 10 граммов белка и всего 83 калории в 100 г продукта. Подходит для салатов, жареных блюд или омлетов.

Эдамаме (недозрелые соевые бобы)

Одна чашка вареного эдамаме обеспечивает 17 граммов белка и 8 граммов клетчатки. Такая комбинация эффективно уменьшает голод и способствует потере веса.