Шесть продуктов, которые помогут похудеть в животе
Похудение в области живота – одно из самых распространенных желаний среди тех, кто стремится улучшить свою физическую форму. Диетологи утверждают: ключевым фактором здесь является белок.
Продукты для плоского живота
Его регулярное потребление во время каждого приема пищи не только способствует наращиванию мышц, но и обеспечивает длительное ощущение сытости, что помогает избегать переедания и способствует снижению веса, объяснила диетолог Лейни Юнкин, передает 24 Канал.
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Вот 6 белковых продуктов, которые стоит включить в свой ежедневный рацион, чтобы уменьшить объем талии и поддержать общее здоровье:
- Греческий йогурт
Без необходимости в приготовлении и с высоким содержанием белка - около 15 г на ¾ стакана. Идеальный для завтрака, особенно в сочетании с ягодами, фруктами или орехами.
- Нежирное мясо (курица, лосось)
Белок с минимумом насыщенных жиров, что помогает уменьшить висцеральный жир. Хорошо сочетается с брокколи, шпинатом или цельнозерновыми продуктами.
- Яйца
Доступный источник белка (6 граммов в одном яйце), которое способствует ускорению метаболизма. Варите, готовьте омлет или сочетайте с овощами.
- Творог (творог)
Полстакана содержит 13 граммов белка и всего 80 калорий. К тому же, творог богат кальцием, селеном, фосфором и витамином B12.
- Тофу
Отличный выбор для вегетарианцев: 10 граммов белка и всего 83 калории в 100 г продукта. Подходит для салатов, жареных блюд или омлетов.
- Эдамаме (недозрелые соевые бобы)
Одна чашка вареного эдамаме обеспечивает 17 граммов белка и 8 граммов клетчатки. Такая комбинация эффективно уменьшает голод и способствует потере веса.
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