Засоси зазвичай менш болючі й минають швидше, ніж звичайні синці. Чим інтенсивніший та помітніший слід, тим більше часу знадобиться для його зникнення, повідомляє 24 Канал з посилання Cleveland Clinic.

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Що робити, якщо синець або засос з’явилися нещодавно

Діяти потрібно одразу після отримання травми – це допоможе зменшити розмір гематоми. Нижче наведені поради, що робити, якщо ви щойно вдарилися або помітили засос протягом перших двох годин:

Використайте холод

У першу добу після травми рекомендується прикладати холодний компрес, щоб звузити судини й обмежити поширення крові. Загорніть лід або щось холодне в тканину та прикладайте до ушкодженого місця на 10 – 20 хвилин декілька разів на день. Якщо спостерігається набряк, накладіть м’яку пов’язку за допомогою еластичного бинта.

Скористайтеся спеціальною маззю та знеболювальним

Щоб зменшити набряк і прискорити розсмоктування крові, використовуйте мазь без зігрівального ефекту, наприклад, із гепарином у складі. Якщо синець сильно болить, можна прийняти знеболювальний препарат. Засоси зазвичай не спричиняють дискомфорту.

Обмежте рухи

Якщо є можливість, уникайте активних рухів ушкодженою частиною тіла, щоб не спричинити посилення крововиливу та збільшення синця.

Що робити, якщо засосу минув час

Через декілька днів після появи синця чи засосу гематома остаточно формується. Тепер головна задача – прискорити процес розсмоктування крові під шкірою.

Прикладайте теплі компреси

На етапі загоєння можна кілька разів на день прикладати до проблемного місця грілку чи рушник, змочений у теплій воді, на 15–20 хвилин. Це стимулює кровообіг і прискорює зникнення синця.

Робіть легкий масаж

Обережними круговими рухами почніть масажувати край синця, поступово пересуваючись до його центру. Такий масаж покращує кровотік та сприяє швидшому розсмоктуванню гематоми.

Використовуйте мазі з зігрівальним ефектом

На цьому етапі краще обирати засоби з компонентами, що підвищують температуру шкіри, наприклад, з капсаїцином, диметилсульфоксидом або ноніваамідом.

Універсального способу, щоб синці чи засоси зникли миттєво, не існує. Якщо потрібно швидко замаскувати сліди, використовуйте коригуючий засіб або тональний крем.