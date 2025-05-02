Засосы обычно менее болезненны и проходят быстрее, чем обычные синяки. Чем интенсивнее и заметнее след, тем больше времени понадобится для его исчезновения, сообщает 24 Канал по ссылке Cleveland Clinic.

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Что делать, если синяк или засос появились недавно

Действовать нужно сразу после получения травмы – это поможет уменьшить размер гематомы. Ниже приведены советы, что делать, если вы только что ударились или заметили засос в течение первых двух часов:

Используйте холод

В первые сутки после травмы рекомендуется прикладывать холодный компресс, чтобы сузить сосуды и ограничить распространение крови. Заверните лед или что-то холодное в ткань и прикладывайте к поврежденному месту на 10 – 20 минут несколько раз в день. Если наблюдается отек, наложите мягкую повязку с помощью эластичного бинта.

Воспользуйтесь специальной мазью и обезболивающим

Чтобы уменьшить отек и ускорить рассасывание крови, используйте мазь без согревающего эффекта, например, с гепарином в составе. Если синяк сильно болит, можно принять обезболивающий препарат. Засосы обычно не вызывают дискомфорта.

Ограничьте движения

Если есть возможность, избегайте активных движений поврежденной частью тела, чтобы не вызвать усиление кровоизлияния и увеличение синяка.

Что делать, если засоса прошло время

Через несколько дней после появления синяка или засоса гематома окончательно формируется. Теперь главная задача – ускорить процесс рассасывания крови под кожей.

Прикладывайте теплые компрессы

На этапе заживления можно несколько раз в день прикладывать к проблемному месту грелку или полотенце, смоченное в теплой воде, на 15–20 минут. Это стимулирует кровообращение и ускоряет исчезновение синяка.

Делайте легкий массаж

Осторожными круговыми движениями начните массировать край синяка, постепенно передвигаясь к его центру. Такой массаж улучшает кровоток и способствует более быстрому рассасыванию гематомы.

Используйте мази с согревающим эффектом

На этом этапе лучше выбирать средства с компонентами, повышающими температуру кожи, например, с капсаицином, диметилсульфоксидом или нониваамидом.

Универсального способа, чтобы синяки или засосы исчезли мгновенно, не существует. Если нужно быстро замаскировать следы, используйте корректирующее средство или тональный крем.