Независимо от типа и возраста, кожа нуждается в базовой рутине: очищение, увлажнение и защита. Индивидуальные особенности – например, склонность к сухости, жирность или чувствительность – определяют выбор конкретных средств, но основные этапы остаются неизменными, пишет 24 Канал со ссылкой на American Academy of Dermatology Association.

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Ежедневный уход за мужской кожей лица

Очищение

Для умывания лучше выбирать мягкие, неагрессивные средства без спирта, чтобы избежать сухости и раздражения. Хорошо подойдут пенки или гели, разработаны специально для мужской кожи. Умывайтесь дважды в день: утром и вечером, а при сильном потоотделении – дополнительно днем.

Совет: намочите лицо теплой водой, аккуратно нанесите очищающее средство кончиками пальцев и тщательно смойте. Не трите кожу мочалкой – это может привести к микроповреждениям. После процедуры промокните кожу мягким полотенцем.

Важно: если вы пользуетесь лечебными препаратами или специальными средствами, наносите их сразу после очищения – это повысит их эффективность.

Увлажнение

Увлажняющий крем – обязательный этап ухода. Выбирайте средства с натуральными увлажняющими компонентами (например, с гиалуроновой кислотой). Лучше всего наносить крем после душа, ванны или бритья – пока кожа еще немного влажная.

Как правильно: распределите небольшое количество крема по всему лицу и аккуратно втирайте его легкими движениями. Это позволит надолго сохранить влагу, смягчит кожу и поможет замедлить появление первых признаков старения.

Защита

Солнцезащитный крем с SPF 30 и выше – это не только профилактика преждевременного старения, но и эффективная защита от рака кожи. Используйте его ежедневно, даже в пасмурную погоду.

Как мужчине определить свой тип кожи?

Понимание особенностей своей кожи поможет подобрать оптимальные средства и избежать ошибок в уходе.

Чувствительная кожа реагирует на новые средства жжением и покраснением. В таком случае выбирайте гипоаллергенные продукты без ароматизаторов и спирта.

Нормальная кожа выглядит здоровой, без воспалений и шелушений. Стандартный уход с очищением, увлажнением и защитой – все, что нужно.

Сухая кожа часто шелушится, стягивается и нуждается в интенсивном увлажнении – подойдут кремы с гиалуроновой кислотой и маслами.

Жирная кожа заметно блестит, склонна к высыпаниям. Выбирайте легкие, некомедогенные средства, не забивающие поры.

Комбинированная кожа сочетает сухие и жирные участки: лоб, нос и подбородок обычно более жирные (Т-зона), щеки и область вокруг глаз – сухие.

Чем мужская кожа отличается от женской?

Структура и функции кожи у мужчин и женщин действительно отличаются. У мужчин кожа, как правило, толще, плотнее и жирнее из-за высокой активности сальных желез. Она быстрее теряет влагу, больше подвергается воздействию внешних факторов, часто страдает от раздражений после бритья. При этом уровень кислотности (pH) у женщин обычно выше, а количество жировых отложений и гормональный фон также влияют на состояние и внешний вид.

Эти различия стоит учитывать при выборе средств ухода и косметологических процедур – то, что идеально подошло вашей партнерше, не обязательно будет полезным для вашей кожи.

Регулярный и индивидуально подобранный уход – залог здоровой и ухоженной мужской кожи. Не стесняйтесь обращаться к профессионалам и находить собственные решения.