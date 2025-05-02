Ощущение кома в горле – это субъективное ощущение, как будто что-то мешает в горле, сдавливает или душит. Обычно дискомфорт усиливается при глотании слюны, а во время приема пищи или напитков становится менее выраженным, сообщает 24 Канал по ссылке Cleveland Clinic.

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Почему возникает ощущение кома в горле

Причины появления этого симптома могут быть разные:

Дискоординация мышц глотательного аппарата. При нормальном глотании определенные мышцы сокращаются и расслабляются синхронно. Если этот процесс нарушается, то при глотании слюны мышцы полностью не расслабляются, и возникает ощущение инородного тела. Во время еды работа мышц стимулируется иначе, поэтому симптом проявляется слабее.

Повышенная чувствительность пищевода к растяжению.

Психоэмоциональные факторы, например тревожность или депрессия, тоже могут вызывать или усиливать такие ощущения.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). Одной из распространенных причин этого симптома является заброс желудочного сока в пищевод (ГЭРБ). Такое бывает из-за двух механизмов:

Под действием кислоты или растяжения нижней части пищевода рефлекторно напрягается верхний пищеводный сфинктер. Обратный поток кислоты раздражает гортань и глотку (ларингофарингеальный рефлюкс).

Дополнительные симптомы ГЭРБ: изжога, кашель, боль в груди, охриплость голоса, попадание пищи обратно в рот. Чаще всего симптомы усиливаются ночью, в горизонтальном положении.

Это может быть рак?

Опухоли горла действительно могут вызвать подобные ощущения, однако это случается очень редко. Для сравнения: вероятность заболеть раком горла у женщин – 1 на 830, а мужчины болеют в пять раз чаще. В то же время ГЭРБ диагностируют у каждого пятого взрослого старше 20 лет.

Может ли застрять еда

В некоторых случаях пища действительно не проходит через глотку или пищевод, например:

При заболеваниях, влияющих на работу мышц (инсульт, болезнь Паркинсона, миастения).

При сужении просвета из-за опухоли, увеличения щитовидной железы или дивертикулов (мешкообразных выпячиваний).

Состояние может осложняться при попадании слизи из носа, пересыхании ротовой полости, а также при наличии костных выростов на позвонках (остеофиты) или проблемах с прикусом.

Когда надо обратиться к врачу

Обследование необходимо в таких случаях:

трудности с глотанием пищи или жидкости;

боль в горле;

изменения в голосе или речи;

симптомы проявляются только с одной стороны;

немотивированная потеря веса.

Особое внимание – людям старше 55 лет, мужчинам, курильщикам, тем, кто злоупотребляет алкоголем или работает с вредными веществами.

К какому врачу обращаться

Сначала стоит записаться к отоларингологу, который проведет осмотр с помощью назоларингоскопии. При подозрении на неврологические или эндокринные причины врач направит к соответствующим специалистам. Если есть признаки ГЭРБ – нужна консультация гастроэнтеролога и ряд исследований (эндоскопия, суточное измерение кислотности, рентген с барием и т.д.).