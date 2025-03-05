Використовуючи авторитетні джерела та якісні дослідження 24 канал підготував для вас поради, як не з'їхати з глузду, коли здається, що світ йде під три чорти.

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Перестаньте постійно читати новини

Коли ви перебуваєте вдома, з’являється спокуса постійно гортати стрічку новин. Але далеко не завжди там можна знайти позитивні події, що лише підвищує рівень тривожності і стресу.

Намагайтеся обмежити час на перегляд новин. Якщо складно контролювати процес, спробуйте використовувати таймер: після сигналу відкладайте телефон або планшет у бік.

Зробіть донат

Замість постійного переглядання новин і самонакручування, краще зробіть донат. Це не лише допомагає нашій країні протистояти несправедливій агресії росіян, але й покращить ваш психологічний стан. Дослідження показують, що витрачання грошей на благодійність сприяє виникненню відчуття щастя.

Урізноманітніть харчування

Те, що ми їмо, безпосередньо впливає на наше самопочуття. Постійне харчування лише макаронами з сосисками може призвести до пригніченого настрою. Звісно, у періоди, коли зовсім немає сил, складно почати дбати про себе.

Почніть із малого: додайте до раціону більше яскравих овочів та фруктів, зваріть компот із сухофруктів. Не забувайте про важливість вітаміну D, який міститься у молочних продуктах, горіхах і яйцях. Наприклад, можна додати до вівсянки шматочки банана або з’їсти яблуко з горіховим маслом.

Збільште фізичну активність

Рух допомагає знизити рівень стресу та покращити настрій. Якщо є можливість, запишіться до спортзалу чи на танці. Але навіть вдома можна додати активність у повсякденне життя: займіться йогою або скористайтеся навчальними відео на YouTube.

Спробуйте гуляти хоча б пів години щодня. Свіже повітря та сонячне світло допомагають розвантажити думки та наповнитися енергією. Науково доведено, що піші прогулянки позитивно впливають на настрій та загальне самопочуття.

Більше сонця

Сонячне світло допомагає нашому організму виробляти серотонін і мелатонін, покращуючи настрій. Це особливо важливо для тих, хто більшу частину дня проводить у приміщенні. Якщо ви працюєте дистанційно, спробуйте організувати робоче місце ближче до вікна. А в обідню перерву знайдіть можливість вийти на вулицю, щоб подихати свіжим повітрям і зарядитися енергією сонця.

Потіште себе та близьких

Іноді важливо порадувати себе чимось приємним. Придбайте маленьку річ, яка подобається, або з’їжте улюблений десерт, від якого зазвичай утримуєтесь. А, можливо, зараз саме час спробувати щось незвичне – наприклад, пофарбувати волосся у яскравий колір.

Також ви можете порадувати близьку людину приємним подарунком. Радість інших обов’язково передасться і вам.