Используя авторитетные источники и качественные исследования 24 канал подготовил для вас советы, как не сойти с ума, когда кажется, что мир идет ко всем чертям.

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Перестаньте постоянно читать новости

Когда вы находитесь дома, появляется соблазн постоянно листать ленту новостей. Но далеко не всегда там можно найти положительные события, что только повышает уровень тревожности и стресса.

Старайтесь ограничить время на просмотр новостей. Если сложно контролировать процесс, попробуйте использовать таймер: после сигнала откладывайте телефон или планшет в сторону.

Сделайте донат

Вместо постоянного просмотра новостей и самонакрутки, лучше сделайте донат. Это не только помогает нашей стране противостоять несправедливой агрессии россиян, но и улучшит ваше психологическое состояние. Исследования показывают, что трата денег на благотворительность способствует возникновению ощущения счастья.

Разнообразьте питание

То, что мы едим, непосредственно влияет на наше самочувствие. Постоянное питание только макаронами с сосисками может привести к подавленному настроению. Конечно, в периоды, когда совсем нет сил, сложно начать заботиться о себе.

Начните с малого: добавьте в рацион больше ярких овощей и фруктов, сварите компот из сухофруктов. Не забывайте о важности витамина D, который содержится в молочных продуктах, орехах и яйцах. Например, можно добавить к овсянке кусочки банана или съесть яблоко с ореховым маслом.

Увеличьте физическую активность

Движение помогает снизить уровень стресса и улучшить настроение. Если есть возможность, запишитесь в спортзал или на танцы. Но даже дома можно добавить активность в повседневную жизнь: займитесь йогой или воспользуйтесь учебными видео на YouTube.

Попробуйте гулять хотя бы полчаса ежедневно. Свежий воздух и солнечный свет помогают разгрузить мысли и наполниться энергией. Научно доказано, что пешие прогулки положительно влияют на настроение и общее самочувствие.

Больше солнца

Солнечный свет помогает нашему организму вырабатывать серотонин и мелатонин, улучшая настроение. Это особенно важно для тех, кто большую часть дня проводит в помещении. Если вы работаете дистанционно, попробуйте организовать рабочее место ближе к окну. А в обеденный перерыв найдите возможность выйти на улицу, чтобы подышать свежим воздухом и зарядиться энергией солнца.

Порадуйте себя и близких

Иногда важно порадовать себя чем-то приятным. Приобретите маленькую вещь, которая нравится, или съешьте любимый десерт, от которого обычно воздерживаетесь. А, возможно, сейчас самое время попробовать что-то необычное – например, покрасить волосы в яркий цвет.

Также вы можете порадовать близкого человека приятным подарком. Радость других обязательно передастся и вам.