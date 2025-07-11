На прийомі спеціаліст уважно оглядає всю поверхню шкіри пацієнта, щоб виявити будь-які підозрілі утворення. Такий підхід дозволяє своєчасно помітити потенційні ризики та вжити необхідних заходів, пише 24 Канал з посилання на Cancer Council.
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Особливо актуальною профілактика стає для людей зі світлим фототипом шкіри – саме вони частіше за інших потрапляють до групи ризику з розвитку меланоми, одного з найнебезпечніших видів раку шкіри.
Меланома може швидко прогресувати та давати метастази, тому регулярний огляд у дерматолога – запорука раннього виявлення та успішного лікування.
Дерматоскопія
Для ретельного дослідження родимок застосовується дерматоскоп – спеціальний прилад з підсвічуванням та збільшенням, який дозволяє роздивитися структуру шкірних утворень у найдрібніших деталях.
Такий скринінг допомагає помітити найменші зміни, які можуть вказувати на початок злоякісного процесу. Якщо є показання, лікар може запропонувати безболісне видалення підозрілого елемента.
Відеодерматоскопія
Це більш прогресивна, безконтактна технологія, що дозволяє не тільки візуалізувати родимку під збільшенням, а й зафіксувати зображення на камеру. Завдяки цьому можна відстежувати динаміку змін у часі, порівнювати знімки, проводити детальне картування всіх утворень шкіри та консультуватися з колегами при сумнівних результатах.
Пацієнт також може отримати знімки на флешці або за QR-кодом одразу після прийому – це зручно для ведення особистого архіву.
Паспорт родимок: навіщо він потрібен
Картування родимок або створення так званого "паспорта шкіри" – необхідна процедура для всіх, хто хоче тримати здоров'я під контролем. Кожна родимка вивчається за допомогою цифрового дерматоскопа, її зображення зберігається та заноситься на спеціальну карту тіла. Це дозволяє:
- відстежувати найменші зміни у розмірах, кольорі, формі або текстурі;
- визначати, які родимки потребують більшої уваги;
- спростити планові огляди у дерматолога.
Сучасні апарати збільшують зображення у 50 разів і дозволяють лікарю озвучувати свої спостереження, ґрунтуючись на детальному аналізі.
Рання діагностика меланоми та інших небезпечних новоутворень шкіри – ключ до збереження здоров'я. Якщо помічаєте, що якась родимка почала рости, змінилася в кольорі або формі, не відкладайте візит до лікаря.
За наявності п'яти і більше пігментних плям на тілі рекомендується проходити профілактичний огляд в одного й того ж спеціаліста хоча б раз на рік – це допоможе своєчасно виявити та усунути можливі загрози.