Знайшли простий спосіб переконатись, що ви перебуваєте в здорових стосунках

У психології заведено вважати, що гармонійні стосунки між людьми базуються на взаємній повазі, довірі, підтримці та відкритості. Однак, навіть попри ці ключові аспекти, зв’язок між партнерами може бути не таким міцним, як здається. Один ця дія, досліджена науковцями, може допомогти це з’ясувати.

Мовчання – це аспект спілкування, який часто недооцінюють і залишають поза увагою. Ба більше, цьому феномену приділяють недостатньо наукових досліджень, що є помилкою, повідомляє 24 Канал з посиланням на Motivation and Emotion.

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Інтимна тиша може нести у собі значно більше сенсу, ніж це здається на перший погляд. Вона здатна виражати емоції, допомагати встановлювати межі та навіть зміцнювати стосунки між людьми.

Нове дослідження психології стосунків

Науковці з Університету Редінга (Велика Британія) провели серію експериментів, щоб визначити роль мовчання у стосунках. Результати досліджень показали, що тиша може слугувати своєрідним сигналом довіри та комфорту, а також бути ознакою емоційної близькості.

У ході чотирьох експериментів дослідники вивчали різні ситуації, коли партнери перебували у тиші, а також почуття, які вони відчували у такі моменти. Вони оцінювали якість відносин, враховуючи, наскільки задовольняються психологічні потреби та наскільки партнери залучені у життя один одного. У дослідженні взяли участь 566 осіб.

У результаті науковці виділили чотири типи мовчання:

Внутрішньо мотивоване мовчання пов’язане з потребою людини побути зі своїми думками, відновити сили та внутрішній ресурс.

Інтроєктоване мовчання виникає через тиск, який людина чинить на саму себе, прагнучи сказати або зробити все "правильно."

Зовнішньо мотивоване мовчання зумовлене впливом ззовні — наприклад, коли партнер змушує іншого мовчати або ігнорує його.

Спонтанне мовчання – це тиша, яка виникає без очевидних причин.

Чому мовчання корисне у відносинах (але не завжди)

Аналіз даних показав, що внутрішньо мотивоване мовчання викликає більше позитивних емоцій, сприяє емоційній близькості й робить стосунки більш задовільними. Позитивний вплив також мало спонтанне мовчання, коли обидва партнери почувалися комфортно, просто перебуваючи разом.

Водночас інтроєктоване та зовнішньо мотивоване мовчання частіше супроводжувалися негативними емоціями та погіршенням якості взаємин.

Таким чином, для щасливих і гармонійних відносин важливо, щоб партнери могли почуватися комфортно у тиші. Однак така тиша не повинна бути викликана бажанням уникнути спілкування чи приховати щось від партнера.

Навпаки, вона має сприйматися як природна частина взаємодії, що зближує й зміцнює емоційний зв’язок, дозволяючи відчувати близькість навіть без слів.