Більшість вважає, що саме жінки важче переживають розрив романтичних стосунків. Однак наукові дані свідчать про протилежне, повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

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Аналіз понад 50 досліджень показав, що чоловіки рідше стають ініціаторами розривів, мають більшу прив’язаність до партнера і відчувають глибший емоційний біль після розставання, зазначають вчені Берлінського університету імені Гумбольдта.

Чому чоловіки страждають більше від розриву

Дослідження виявило кілька ключових факторів:

Чоловіки менш схильні до ініціювання розставань, тоді як жінки частіше приймають рішення про розрив. Після розставання чоловіки відчувають вищий рівень самотності та рідше знаходять позитивні аспекти в новому статусі. На відміну від жінок, чоловіки значно менше покладаються на соціальну підтримку в складні часи.

Гетеросексуальні чоловіки сильніше залежать від своїх партнерів у задоволенні емоційних потреб,

– пояснила провідна авторка дослідження Ірис Варинг з Берлінського університету.

Експерти також підкреслюють, що соціальні норми впливають на чоловіків, змушуючи їх рідше ділитися своїми емоціями та шукати підтримки.

"Жінки з дитинства вчаться відкрито висловлювати свої почуття і ділитися переживаннями, тоді як чоловіки часто пригнічують свої емоції", – розповів співавтор дослідження Пол ван Ланге.

Ці норми та традиційне виховання створюють для жінок "підтримувальне середовище" після розриву, в той час, як чоловіки опиняються в стані "емоційної ізоляції".

Чоловіка стосунки приносять більше користі

Крім того, дослідження німецьких вчених виявило кілька цікавих фактів: