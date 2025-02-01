Большинство считает, что именно женщины тяжелее переживают разрыв романтических отношений. Однако научные данные свидетельствуют об обратном, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.
Также на тему Как улучшить продуктивность и избежать выгорания на работе: нашли два простых способа
Анализ более 50 исследований показал, что мужчины реже становятся инициаторами разрывов, имеют большую привязанность к партнеру и испытывают более глубокую эмоциональную боль после расставания, отмечают ученые Берлинского университета имени Гумбольдта.
Почему мужчины страдают больше от разрыва
Исследование выявило несколько ключевых факторов:
- Мужчины менее склонны к инициированию расставаний, тогда как женщины чаще принимают решение о разрыве.
- После расставания мужчины испытывают высокий уровень одиночества и реже находят положительные аспекты в новом статусе.
- В отличие от женщин, мужчины значительно меньше полагаются на социальную поддержку в сложные времена.
Гетеросексуальные мужчины сильнее зависят от своих партнеров в удовлетворении эмоциональных потребностей,
– объяснила ведущий автор исследования Ирис Варинг из Берлинского университета.
Эксперты также подчеркивают, что социальные нормы влияют на мужчин, заставляя их реже делиться своими эмоциями и искать поддержки.
"Женщины с детства учатся открыто выражать свои чувства и делиться переживаниями, тогда как мужчины часто подавляют свои эмоции", – рассказал соавтор исследования Пол ван Ланге.
Эти нормы и традиционное воспитание создают для женщин "поддерживающую среду" после разрыва, в то время, как мужчины оказываются в состоянии "эмоциональной изоляции".
Мужские отношения приносят больше пользы
Кроме того, исследование немецких ученых выявило несколько интересных фактов:
- Мужчины, как правило, больше стремятся к созданию стабильных отношений.
- Их психологическое и физическое здоровье в значительной степени зависит от наличия партнера.
- Даже продолжительность жизни мужчин чаще связана с наличием долгосрочных отношений, чем у женщин.