Проблема выгорания приобрела особую актуальность со времен пандемии, когда переход на дистанционный формат работы размыл границы между личной жизнью и профессиональной деятельностью, сообщает 24 Канал со ссылкой на Contemporary Accounting Research.

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Многие люди оказались в ситуации, когда необходимо было совмещать работу с домашними обязанностями и преодолевать стресс, вызванный изоляцией и неопределенностью. В последние годы ученые активно исследуют не только способы выхода из этого состояния, но и методы его предотвращения.

Новое исследование производительности

Перед серией экспериментов исследователи из трех американских университетов опросили 44 бухгалтера относительно их рабочих привычек. Затем с их участием проверяли эффективность различных методов борьбы с усталостью, определенных в предыдущих исследованиях.

Как выяснилось, самые эффективные стратегии для снижения усталости включали микро перерывы и регулярную поддержку со стороны руководителя. Эти меры не только повышали мотивацию, но и улучшали качество сна, а также способствовали увеличению производительности на следующий день.

Как улучшить производительность

Интересно, что дальнейшие исследования показали связь между микро перерывами и повышением качества работы в периоды высокой нагрузки, например, в конце года, когда в сжатые сроки нужно подготовить большое количество отчетов.

Эффективные микро перерывы, по словам экспертов, могут длиться всего минуту. За это время можно сделать легкую разминку, выпить кофе или прочитать короткие новости. Что касается поддержки со стороны руководства, она может выражаться в предложении помощи, похвале за проделанную работу или даже в простом вопросе: "Как дела?" – это положительно влияло на эмоциональное состояние участников.

Авторы исследования отмечают: их выводы полезны не только для работников, но и для работодателей. Используя эти стратегии, компании могут не только улучшить благосостояние своих сотрудников, но и повысить производительность, способствуя созданию более устойчивой и эффективной рабочей среды.