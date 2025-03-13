Нашли простой способ убедиться, что вы находитесь в здоровых отношениях

В психологии принято считать, что гармоничные отношения между людьми базируются на взаимном уважении, доверии, поддержке и открытости. Однако, даже несмотря на эти ключевые аспекты, связь между партнерами может быть не такой прочной, как кажется. Одно это действие, исследованное учеными, может помочь это выяснить.

Молчание – это аспект общения, который часто недооценивают и оставляют без внимания. Более того, этому феномену уделяют недостаточно научных исследований, что является ошибкой, сообщает 24 Канал со ссылкой на Motivation and Emotion.

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Интимная тишина может нести в себе гораздо больше смысла, чем это кажется на первый взгляд. Она способна выражать эмоции, помогать устанавливать границы и даже укреплять отношения между людьми.

Новое исследование психологии отношений

Ученые из Университета Рединга (Великобритания) провели серию экспериментов, чтобы определить роль молчания в отношениях. Результаты исследований показали, что тишина может служить своеобразным сигналом доверия и комфорта, а также быть признаком эмоциональной близости.

В ходе четырех экспериментов исследователи изучали различные ситуации, когда партнеры находились в тишине, а также чувства, которые они испытывали в такие моменты. Они оценивали качество отношений, учитывая, насколько удовлетворяются психологические потребности и насколько партнеры вовлечены в жизнь друг друга. В исследовании приняли участие 566 человек.

В результате ученые выделили четыре типа молчания:

Внутренне мотивированное молчание связано с потребностью человека побыть со своими мыслями, восстановить силы и внутренний ресурс.

Интроектированное молчание возникает из-за давления, которое человек оказывает на самого себя, стремясь сказать или сделать все "правильно."

Внешне мотивированное молчание обусловлено влиянием извне - например, когда партнер заставляет другого молчать или игнорирует его.

Спонтанное молчание – это тишина, которая возникает без очевидных причин.

Почему молчание полезно в отношениях (но не всегда)

Анализ данных показал, что внутренне мотивированное молчание вызывает больше положительных эмоций, способствует эмоциональной близости и делает отношения более удовлетворительными. Положительное влияние также имело спонтанное молчание, когда оба партнера чувствовали себя комфортно, просто находясь вместе.

В то же время интроектированное и внешне мотивированное молчание чаще сопровождались негативными эмоциями и ухудшением качества отношений.

Таким образом, для счастливых и гармоничных отношений важно, чтобы партнеры могли чувствовать себя комфортно в тишине. Однако такая тишина не должна быть вызвана желанием избежать общения или скрыть что-то от партнера.

Наоборот, она должна восприниматься как естественная часть взаимодействия, сближающая и укрепляющая эмоциональную связь, позволяя чувствовать близость даже без слов.