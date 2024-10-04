Так, професор кафедри харчових наук в Університеті Гвельфа в Онтаріо Кіт Воррінер розповів, як ефективно відмити яблука від бруду, воску та пестицидів.

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Після того, як яблука зібрали, їх миють, а потім покривають воском. Це допомагає продовжити термін їхнього зберігання – це своєрідний бар'єр для запобігання плісняві та зневодненню, але таке покриття може містити фугіциди,

– розповів Воррінер.

За словами науковця, ці речовини не токсичні та схвалені до використання Управлінням з контролю за продуктами та ліками США (FDA). Водночас на яблуках все ще може бути бруд.

Як краще мити яблука

Вчений проти того, аби замочувати яблука для кращого очищення. Він наполягає, що фрукти достатньо добре помити під проточною водою.

Щодо тривалого замочування, він пояснив свою думку тим, що у раковинах можуть збиратися мікроби, які далі можуть потрапити на фрукти.

"Уявіть собі, що покриття схоже на масляний шар, тому його можна змити, використовуючи теплу воду", – додав Воррінер.

Є ще один дієвий спосіб очистити яблука – для цього слід зробити саморобний розчин на основі оцту і води, або харчової соди і води. Важливо не забути ретельно промити яблуко під проточною водою після цього.

Чи потрібні мийні засоби

Згідно з рекомендаціями FDA, використовувати для миття фруктів милочи інші мийні засоби або продовольчі засоби для миття продуктів – не варто.

Річ у тім, що фрукти мають пористу структуру, тож мило та побутові мийні засоби можуть поглинатися ними, навіть якщо ви ретельно промиєте їх потім. Як наслідок, це може провокувати різні захворювання.

Також наразі науковці не володіють достаньо правдивими даними щодо безпечності залишків цих засобів для миття продуктів, їхня ефективність просто не перевіряли.

Чи треба чистити яблука від шкіри

Очищення яблука від шкірки дійсно може видалити бруд і бактерії, але перед цим все одно, варто ретельно вимити фрукти, щоб не перенести бруд ножем зі шкірки на м'якуш.

Воррінер також радить вирізати серцевину яблука, адже туди можуть проникати патогенні організми.

Також він застеріг від того, щоб їсти насіння. Втім, не тому, що у животі виросте яблуня, як лякали батьки в дитинстві, а тому, що насіння може містити сліди ціаніду.

І хоч кількість ціаніду в насінні яблук не смертельна, краще уникати вживання будь-якої кількості цієї речовини.