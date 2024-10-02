Сертифікована тренерка Рейчел Макферсон розповіла про вид спорту, який спалює найбільше калорій. Використовуйте поради, щоб використати час тренування з максимальною користю.

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Згідно з даними Національного інституту здоров'я, кількість спалених калорій залежить від кількох факторів, включаючи інтенсивність і тривалість фізичних вправ, масу тіла, вік і обмін речовин.

Зрештою, регулярна фізична активність сприяє здоров'ю серцево-судинної системи і є найкращим способом підтримувати здорову вагу та допоможе зміцнити загальне здоров’я.

Як відбувається процес спалювання калорій

Процес спалювання калорій передбачає витрати енергії під час фізичної активності. Як ми уже зазначили вище, те, скільки калорій ви спалюєте залежить від різних факторів, як от м'язова маса, вік і рівень активності.

За словами Рейчел, люди з більшою кількістю м'язів і великими розмірами тіла спалюють більше калорій навіть у стані спокої. З віком, через втрату м'язів, спалювання калорій може бути дещо повільнішим, але цьому можна протистояти за допомогою вправ для нарощування м'язів.

Генетика та гормони також можуть впливати на те, наскільки ефективно ваш метаболізм використовує енергію.

"Процес спалювання калорій — це ваш метаболізм, який полягає в тому, як ваше тіло перетворює те, що ви їсте та п'єте, в енергію для підтримки таких функцій організму, як дихання та рух м'язів. Кількість калорій, які ви спалюєте щодня, залежить від основної швидкості метаболізму ( BMR), тобто енергії, яка необхідна вашому тілу для виконання своїх функцій у стані спокою", – пояснила тренерка.

Яка вправа спалює найбільше калорій

У цьому питанні впевнено лідирує біг. Саме під час бігу людина спалює найбільше калорій.

Біг зі швидкістю 10 миль на годину протягом 30 хвилин спалить приблизно 594 калорії для людини вагою 155 фунтів. Однак цей темп дуже складний, і мало хто може підтримувати усі 30 хвилин.

Для рекреаційних бігунів, які зазвичай бігають зі швидкістю від 5 до 6 миль на годину, результат буде орієнтовно 288 калорій (до 350 калорій) за 30 хвилин.

Однак, як наголосила тренерка, лише кардіотренування не буде найефективнішим способом спалити калорії, оскільки вживання невеликої кількості висококалорійної їжі може легко компенсувати зусилля.

Важливо! Для досягнення найкращих результатів слід створити здоровий дефіцит калорій за допомогою дієти, залишатися активним протягом дня та додати силові тренування.

Чи ефективні силові

Річ у тім, що силові тренування допомагають підтримувати здоровий метаболізм. Дослідження показують, що тіло пристосовується та спалює менше калорій з часом, коли ви виконуєте ту саму кількість вправ.

"Ось чому покладатися на вправи з найбільшим спалюванням калорій як на єдину стратегію схуднення навряд чи спрацює, особливо в довгостроковій перспективі", – додала Рейчел.

Макферсон рекомендує виконувати силові тренування від 2 до 5 разів на тиждень. А ще у питанні схуднення чудово допомагає ходьба. Адже ця легка активність є доступно, легкою та не перевантажує тіло.

Часті прогулянки протягом дня, будь то вдома, в офісі чи по сусідству, можуть спалити значно більше калорій, ніж одне інтенсивне тренування.