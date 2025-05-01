Один інгредієнт, який варто додавати до чаю для зміцнення імунітету
- Лимонний сік підвищує антиоксидантну активність чаю, допомагаючи стабілізувати катехіни та полегшуючи їх засвоєння організмом.
- Лимон діє як природний консервант для антиоксидантів, покращуючи їх ефективність, особливо під час травлення.
Чай славиться своїми корисними властивостями — він сприяє травленню та має протизапальну дію завдяки високому вмісту антиоксидантів. Та є один простий інгредієнт, який робить цей напій ще кориснішим для вашого здоров'я.
Цей інгредієнт знайомий всім – це лимонний сік. Вчені провели дослідження, вивчаючи вплив лимонного соку на чай мате, і з'ясували, що додавання соку лимона та охолодження чаю значно підвищують його антиоксидантну активність, передає 24 Канал.
Дивіться також Чи можна вже їсти ранню полуницю: правда про перші ягоди сезону
Лимонний сік "посилює" властивості чаю
Попередні дослідження також показали, що додавання аскорбінової кислоти (вітаміну С), що міститься в лимонному соку, підвищує антиоксидантну активність зеленого та чорного чаю.
Зауважте. Лимон допомагає стабілізувати антиоксиданти, такі як катехіни, що містяться в чаї, і полегшує їх засвоєння організмом.
Дієтологи пояснюють, що лимон діє як природний консервант для антиоксидантів, допомагаючи зберегти їхню ефективність.
Це має особливе значення під час травлення, оскільки катехіни не дуже стійкі в некислому середовищі, як, наприклад, в тонкому кишківнику. Вітамін С і цитрусові сік допомагають захистити катехіни від деградації.
Як правильно додавати лимон до чаю
Використовуйте свіжий лимонний сік, оскільки він містить найбільше вітаміну С. Також варто стежити за температурою чаю – вона повинна бути не вище 71°C, щоб зберегти антиоксиданти та вітамін С у лимоні.
Додавайте лимон тільки після того, як чай охолоне, аби зберегти корисні властивості лимонного соку.
Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.