Один інгредієнт, який варто додавати до чаю для зміцнення імунітету

Чай славиться своїми корисними властивостями — він сприяє травленню та має протизапальну дію завдяки високому вмісту антиоксидантів. Та є один простий інгредієнт, який робить цей напій ще кориснішим для вашого здоров'я.

Цей інгредієнт знайомий всім – це лимонний сік. Вчені провели дослідження, вивчаючи вплив лимонного соку на чай мате, і з'ясували, що додавання соку лимона та охолодження чаю значно підвищують його антиоксидантну активність, передає 24 Канал.

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Лимонний сік "посилює" властивості чаю

Попередні дослідження також показали, що додавання аскорбінової кислоти (вітаміну С), що міститься в лимонному соку, підвищує антиоксидантну активність зеленого та чорного чаю.

Зауважте. Лимон допомагає стабілізувати антиоксиданти, такі як катехіни, що містяться в чаї, і полегшує їх засвоєння організмом.

Дієтологи пояснюють, що лимон діє як природний консервант для антиоксидантів, допомагаючи зберегти їхню ефективність.

Це має особливе значення під час травлення, оскільки катехіни не дуже стійкі в некислому середовищі, як, наприклад, в тонкому кишківнику. Вітамін С і цитрусові сік допомагають захистити катехіни від деградації.

Як правильно додавати лимон до чаю

Використовуйте свіжий лимонний сік, оскільки він містить найбільше вітаміну С. Також варто стежити за температурою чаю – вона повинна бути не вище 71°C, щоб зберегти антиоксиданти та вітамін С у лимоні.

Додавайте лимон тільки після того, як чай охолоне, аби зберегти корисні властивості лимонного соку.