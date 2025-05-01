Один ингредиент, который стоит добавлять в чай для укрепления иммунитета

Чай славится своими полезными свойствами - он способствует пищеварению и обладает противовоспалительным действием благодаря высокому содержанию антиоксидантов. Но есть один простой ингредиент, который делает этот напиток еще полезнее для вашего здоровья.

Этот ингредиент знаком всем – это лимонный сок. Ученые провели исследование, изучая влияние лимонного сока на чай мате, и выяснили, что добавление сока лимона и охлаждение чая значительно повышают его антиоксидантную активность, передает 24 Канал.

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Лимонный сок "усиливает" свойства чая

Предыдущие исследования также показали, что добавление аскорбиновой кислоты (витамина С), содержащейся в лимонном соке, повышает антиоксидантную активность зеленого и черного чая.

Заметьте. Лимон помогает стабилизировать антиоксиданты, такие как катехины, содержащиеся в чае, и облегчает их усвоение организмом.

Диетологи объясняют, что лимон действует как природный консервант для антиоксидантов, помогая сохранить их эффективность.

Это имеет особое значение во время пищеварения, поскольку катехины не очень устойчивы в некислой среде, как, например, в тонком кишечнике. Витамин С и цитрусовые сок помогают защитить катехины от деградации.

Как правильно добавлять лимон к чаю

Используйте свежий лимонный сок, поскольку он содержит больше всего витамина С. Также стоит следить за температурой чая – она должна быть не выше 71°C, чтобы сохранить антиоксиданты и витамин С в лимоне.

Добавляйте лимон только после того, как чай остынет, чтобы сохранить полезные свойства лимонного сока.