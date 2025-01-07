Загострення псоріазу: що робити, щоб зникли симптоми

Псоріаз – це аутоімунне захворювання, яке виникає внаслідок дисфункції імунної системи. У нормальних умовах клітини шкіри оновлюються протягом місяця, однак при цьому захворюванні гіперактивність імунної системи призводить до прискореного росту клітин шкіри.

Нові клітини формуються за три – чотири дні та накопичуються на поверхні шкіри, утворюючи характерні бляшки. Ці утворення можуть з’являтися на різних ділянках тіла, однак найчастіше їх спостерігають на ліктях, колінах та волосистій частині голови, повідомляє 24 Канал з посиланням на NHS.

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Симптоматика часто проявляється вперше у віці 20 – 30 років, але може виникнути в будь-якому іншому віці. Псоріаз однаково вражає як чоловіків, так і жінок, незалежно від кольору шкіри.

Симптоми псоріазу

Псоріаз проявляється у вигляді бляшок – червоних плям зі сріблястим або білим нальотом на світлій шкірі та пурпурними ділянками із сірим нальотом на темній шкірі. До основних симптомів відносяться:

Суха, потріскана шкіра, іноді з кровоточивістю.

Свербіж, печіння та болючість у місцях появи плям.

Циклічний характер захворювання, при якому загострення змінюються періодами ремісії.

Що робити під час загострення

Лікування місцевого характеру включає застосування пом'якшувальних засобів та препаратів на основі кортикостероїдів. Пом'якшувальні засоби допомагають зволожити шкіру, що зменшує свербіж і неприємні відчуття, а також запобігає її подразненню та кровоточивості. Ефективними є вазелінові мазі та щільні креми.

Основний акцент у лікуванні роблять на кортикостероїди, які мають протизапальні та імуносупресивні властивості, що допомагає контролювати неконтрольований ріст клітин шкіри. Вибір препаратів залежить від місця розташування бляшок.

У разі їх появи на волосистій частині голови, у зовнішньому слуховому проході або на розгинальних поверхнях зазвичай використовуються сильніші кортикостероїди. Для шкіри голови існують спеціальні шампуні та піни.

Якщо бляшки локалізовані на обличчі, в пахвових ямках або на шиї, достатньо використовувати мазі або креми, деякі з яких доступні без рецепта.

Вітамін D та фототерапія

Аналоги вітаміну D, такі як кальципотріол і кальцитріол, успішно доповнюють місцеве лікування, порушуючи процес утворення нових клітин шкіри й, відповідно, запобігаючи появі бляшок.

Фототерапія, в основному з використанням ультрафіолетового випромінювання B (UVB), уповільнює ріст уражених клітин шкіри. Лікування може проводитися з використанням ексимерного лазера або спеціалізованих пристроїв, що випромінюють UVB.

Хоча ексимерний лазер підходить для локалізованих ділянок, важливо пам’ятати, що фототерапія може викликати опіки і не підходить всім. Тому важливо проконсультуватися з лікарем перед початком лікування обов’язково.

На жаль, сьогодні не існує повного лікування псоріазу, однак розробка нових препаратів триває, і доступні методи для управління загостреннями. Важливо дбати про свою шкіру, суворо дотримуватися призначень лікаря та підтримувати лікування, навіть якщо стан покращується.