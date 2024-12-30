Вони поділяються на поверхневі та системні залежно від глибини проникнення і поширення грибка. Причини грибкових уражень шкіри залежать від різних факторів, які сприяють росту та розмноженню патогенних грибів, про це 24 Каналу розповіла лікар-дерматовенеролог вищої категорії, дерматолог МЦ "Лелека" Нікольська Катерина.

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Чому виникають грибкові інфекції

Інфікування грибами. Контакт з носієм інфекції: інфікована людина, тварина або предмети побуту (рушники, взуття, одяг, гребінці). Природні резервуари грибів: ґрунт, вода, рослини (наприклад, Sporothrix schenckii може передаватися через пошкодження шкіри).

Ослаблення імунної системи. Хронічні захворювання: цукровий діабет, онкологія, імунодефіцитні стани (зокрема, ВІЛ). Тривале лікування кортикостероїдами, цитостатиками або антибіотиками, які порушують баланс мікрофлори. Стрес і перевтома.

Порушення шкірного бар'єра. Мікротравми шкіри: порізи, подряпини, тертя. Постійна вологість або мацерація шкіри (наприклад, у спортсменів чи людей, які часто потіють). Недотримання правил особистої гігієни.

Вплив зовнішнього середовища. Теплий і вологий клімат, який створює сприятливі умови для розмноження грибів. Тривале перебування у вологих середовищах (сауни, басейни, пляжі).

Генетична схильність. У деяких людей існує природна схильність до грибкових інфекцій через індивідуальні особливості імунної системи або структури шкіри, або її рН.

Зміни мікрофлори шкіри. Використання агресивних засобів для догляду за шкірою. Порушення балансу мікроорганізмів через неправильне харчування, гормональні зміни або тривале застосування антибіотиків

Супутні стани:

Ожиріння: створення складок шкіри, які часто залишаються вологими.

Гормональні порушення (наприклад, під час вагітності).

Старіння шкіри, що знижує її природний захист.

Симпмтоми грибкових інфекцій

Симптоми грибкових уражень шкіри можуть варіюватися залежно від типу грибка, локалізації інфекції та стану імунної системи людини. Ось основні ознаки:

Свербіж: від легкого до сильного, часто посилюється у вологих або теплих умовах.

Почервоніння: уражена ділянка шкіри стає червоною або запаленою.

Лущення: на поверхні шкіри можуть утворюватися дрібні лусочки або великі пластинки.

Розтріскування шкіри: характерно для ділянок між пальцями рук чи ніг.

Неприємний запах: часто виникає при грибкових інфекціях стоп.

Зміна кольору шкіри: поява ділянок, які світліші або темніші за нормальну шкіру.

Симптоми залежно від типу грибкового ураження:

Дерматофітії (трихофітія, мікроспорія, епідермофітія):

Кільцеподібні висипання з піднятими краями. Центральна частина ураження часто світліша з помітним лущенням. Ураження волосистої частини голови: обламані волосини, «чорні крапки», ділянки облисіння. Ураження нігтів: потовщення, ламкість, зміна кольору (жовті, білі, коричневі).

Кандидоз шкіри:

Почервоніння, іноді з мокнучою поверхнею. Білий наліт, який легко знімається, залишаючи ерозії. Болісні тріщини в куточках рота («заїди»). Свербіж і печіння в складках шкіри (пахвові, пахові, під грудьми).

Пітіріаз (різнокольоровий лишай):

Плями різного кольору (від світло-рожевих до коричневих). Плями не засмагають на сонці, що створює ефект «плямистої» шкіри. Легке лущення при поскаблюванні.

Споротрихоз:

Підшкірні вузлики, які з часом можуть розкриватися, утворюючи виразки. Ураження поширюється вздовж лімфатичних судин. Грибкові інфекції стоп: Лущення шкіри між пальцями ніг. Болісні тріщини та ерозії. Неприємний запах і сильний свербіж.

Грибкові ураження нігтів (оніхомікоз):

Зміна форми, кольору, товщини нігтя. Ламкість або руйнування нігтьової пластини. Відшарування нігтя від ложа.

Лікування грибка

Місцеве лікування: протигрибкові мазі, креми, спреї та антисептики для обробки шкіри.

Системне лікування:Таблетовані препарати при великих або хронічних ураженнях.

Профілактика рецидивів:

Дотримання правил особистої гігієни.

Лікування супутніх захворювань.

Використання індивідуальних предметів догляду.

Профілактика також включає дотримання правил гігієни, уникнення контакту з потенційними джерелами інфекції, своєчасне лікування захворювань, які послаблюють імунітет, та підтримання загального здоров'я організму.

При підозрі на грибкове ураження шкіри важливо звернутися до лікаря для підтвердження діагнозу і призначення лікування.