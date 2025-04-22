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Здоровʼя 24 Здорове життя Коли найкраще приймати магній
22 квітня, 11:10
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Коли найкраще приймати магній

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • Магній допомагає покращити сон, виробляти енергію, підтримувати м'язи та мозок.
  • Час та форма прийому магнію залежать від цілей: для сну – перед сном, для енергії – вранці, для м'язів – після тренування. 

Магній – один із найважливіших мінералів для здоров'я: він допомагає виробляти енергію, розслабляє м'язи, підтримує роботу мозку та покращує сон.

Якщо ви приймаєте магній у вигляді добавок, виникає запитання: коли саме це робити, аби отримати максимальний ефект? Відповідь залежить від вашої мети – чи то покращення сну, чи підтримка енергії протягом дня, розповіли фахівці, передає 24 Канал.  

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Час прийому дійсно може впливати на те, як добре магній засвоюється та працює у вашому організмі. 

Магній для сну та розслаблення

Магній сприяє виробленню мелатоніну та допомагає заспокоїти нервову систему.

  • Коли приймати: за 1–2 години до сну.
  • Які види обрати: магній гліцинат або цитрат – перший особливо добре впливає на нервову систему.

 Магній для енергії та боротьби з втомою

Цей мінерал бере участь у виробленні АТФ – джерела клітинної енергії.

  • Коли приймати: вранці або у першій половині дня — з сніданком або до обіду.
  • Які види обрати: магній малат — ідеальний для підвищення тонусу.

Магній для м'язів та відновлення після тренування

Він допомагає запобігати судомам і знімати напругу після фізичних навантажень.

  • Коли приймати: після тренування або ввечері.
  • Які види обрати: магній хлорид (у формі добавки) або сульфат магнію (у вигляді ванн з сіллю Епсома).

Магній для травлення

Деякі форми магнію діють як м'які натуральні послаблюючі засоби, нормалізуючи роботу кишечника.

  • Коли приймати: перед сном — аби ефект проявився зранку.
  • Які види обрати: магній цитрат або оксид — але лише за потреби, бо можуть спричинити послаблення стулу.

Магній проти стресу та для концентрації

Він впливає на нейромедіатори, що регулюють настрій та ясність мислення.

  • Коли приймати: вранці – для спокійного старту дня, або ввечері – для зняття напруги.
  • Які види обрати: магній треонат – проникає крізь гематоенцефалічний бар’єр і добре підтримує когнітивні функції.

Поради щодо прийому магнію! З їжею чи без? Якщо у вас чутливий шлунок, приймайте магній під час їжі. Регулярність важливіша за час: головне — не забувати приймати щодня. Оберіть форму під свою ціль: різні види магнію мають різну дію, тож звертайте увагу на склад.

Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.