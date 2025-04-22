Когда лучше всего принимать магний

Магний – один из важнейших минералов для здоровья: он помогает вырабатывать энергию, расслабляет мышцы, поддерживает работу мозга и улучшает сон.

Если вы принимаете магний в виде добавок, возникает вопрос: когда именно это делать, чтобы получить максимальный эффект? Ответ зависит от вашей цели – будь то улучшение сна, или поддержка энергии в течение дня, рассказали специалисты, передает 24 Канал.

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Время приема действительно может влиять на то, как хорошо магний усваивается и работает в вашем организме.

Магний для сна и расслабления

Магний способствует выработке мелатонина и помогает успокоить нервную систему.

Когда принимать за 1–2 часа до сна.

за 1–2 часа до сна. Какие виды выбрать: магний глицинат или цитрат – первый особенно хорошо влияет на нервную систему.

Магний для энергии и борьбы с усталостью

Этот минерал участвует в выработке АТФ – источника клеточной энергии.

Когда принимать утром или в первой половине дня - с завтраком или до обеда.

утром или в первой половине дня - с завтраком или до обеда. Какие виды выбрать: магний малат - идеальный для повышения тонуса.

Магний для мышц и восстановления после тренировки

Он помогает предотвращать судороги и снимать напряжение после физических нагрузок.

Когда принимать: после тренировки или вечером.

после тренировки или вечером. Какие виды выбрать: магний хлорид (в форме добавки) или сульфат магния (в виде ванн с солью Эпсома).

Магний для пищеварения

Некоторые формы магния действуют как мягкие натуральные слабительные средства, нормализуя работу кишечника.

Когда принимать: перед сном - чтобы эффект проявился утром.

перед сном - чтобы эффект проявился утром. Какие виды выбрать: магний цитрат или оксид - но только при необходимости, потому что могут вызвать ослабление стула.

Магний против стресса и для концентрации

Он влияет на нейромедиаторы, регулирующие настроение и ясность мышления.

Когда принимать: утром – для спокойного старта дня, или вечером – для снятия напряжения.

утром – для спокойного старта дня, или вечером – для снятия напряжения. Какие виды выбрать: магний треонат – проникает сквозь гематоэнцефалический барьер и хорошо поддерживает когнитивные функции.

Советы по приему магния! С едой или без? Если у вас чувствительный желудок, принимайте магний во время еды. Регулярность важнее времени: главное - не забывать принимать ежедневно. Выберите форму под свою цель: разные виды магния имеют разное действие, поэтому обращайте внимание на состав.