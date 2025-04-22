Когда лучше всего принимать магний
- Магний помогает улучшить сон, вырабатывать энергию, поддерживать мышцы и мозг.
- Время и форма приема магния зависят от целей: для сна – перед сном, для энергии – утром, для мышц – после тренировки.
Магний – один из важнейших минералов для здоровья: он помогает вырабатывать энергию, расслабляет мышцы, поддерживает работу мозга и улучшает сон.
Если вы принимаете магний в виде добавок, возникает вопрос: когда именно это делать, чтобы получить максимальный эффект? Ответ зависит от вашей цели – будь то улучшение сна, или поддержка энергии в течение дня, рассказали специалисты, передает 24 Канал.
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Время приема действительно может влиять на то, как хорошо магний усваивается и работает в вашем организме.
Магний для сна и расслабления
Магний способствует выработке мелатонина и помогает успокоить нервную систему.
- Когда приниматьза 1–2 часа до сна.
- Какие виды выбрать: магний глицинат или цитрат – первый особенно хорошо влияет на нервную систему.
Магний для энергии и борьбы с усталостью
Этот минерал участвует в выработке АТФ – источника клеточной энергии.
- Когда приниматьутром или в первой половине дня - с завтраком или до обеда.
- Какие виды выбрать: магний малат - идеальный для повышения тонуса.
Магний для мышц и восстановления после тренировки
Он помогает предотвращать судороги и снимать напряжение после физических нагрузок.
- Когда принимать: после тренировки или вечером.
- Какие виды выбрать: магний хлорид (в форме добавки) или сульфат магния (в виде ванн с солью Эпсома).
Магний для пищеварения
Некоторые формы магния действуют как мягкие натуральные слабительные средства, нормализуя работу кишечника.
- Когда принимать: перед сном - чтобы эффект проявился утром.
- Какие виды выбрать: магний цитрат или оксид - но только при необходимости, потому что могут вызвать ослабление стула.
Магний против стресса и для концентрации
Он влияет на нейромедиаторы, регулирующие настроение и ясность мышления.
- Когда принимать: утром – для спокойного старта дня, или вечером – для снятия напряжения.
- Какие виды выбрать: магний треонат – проникает сквозь гематоэнцефалический барьер и хорошо поддерживает когнитивные функции.
Советы по приему магния! С едой или без? Если у вас чувствительный желудок, принимайте магний во время еды. Регулярность важнее времени: главное - не забывать принимать ежедневно. Выберите форму под свою цель: разные виды магния имеют разное действие, поэтому обращайте внимание на состав.
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