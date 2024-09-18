Дослідження підтверджують, що у кожної людини свій хронотип, який визначається генетикою та внутрішнім біологічним годинником. Існують "жайворонки" (ті, хто любить прокидатись рано), "голуби" (проміжний) та "сови" (прокидаються пізно), пише MedicalXpress.

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Нідерландські вчені виявили, що у "сов" частіше зустрічається високий індекс маси тіла, велика окружність талії та підвищений ризик розвитку діабету другого типу. Ці висновки були представлені на щорічній конференції Європейської асоціації з вивчення діабету в Мадриді.

Нове дослідження хронотипів

Доктор Єрун ван дер Велде ( Jeroen van der Velde) з Медичного центру Лейденського університету вказує на зв'язок пізнього хронотипу з нездоровим способом життя, включаючи куріння та неправильне харчування, що може сприяти ожирінню та метаболічним порушенням. Однак дослідник підкреслює, що не все можна пояснити способом життя, і неясно, як хронотип впливає на розподіл жиру в організмі.

У дослідженні було проаналізовано дані понад 5000 учасників середнього віку 56 років. Вони були поділені на групи залежно від хронотипу, і у всіх виміряли обʼєм талії та індекс маси тіла. У деяких учасників також вирахували кількість вісцерального жиру та жиру в печінці.

Добові ритми та метаболізм

Після 6,6 року спостереження у 225 учасників діагностували діабет другого типу. Після коригування даних з урахуванням віку, статі, освіти та загальної кількості жиру в організмі, а також враховуючи спосіб життя, було виявлено, що у "сов" на 46% вищий ризик розвитку цукрового діабету у порівнянні з "голубами".

Ван дер Велде припускає, що причиною може бути невідповідність циркадних ритмів "сов" із загальноприйнятими робітниками та соціальними графіками, що призводить до порушень метаболізму і, як наслідок, до діабету.

Що стосується "жайворонків" і "голубів", то ризики розвитку діабету у них схожі, хоча у "жайворонків" ситуація трохи гірша, але різниця статистично незначна. Дослідження показало, що у "сов" індекс маси тіла та обʼєм талії вищий, а також більша кількість вісцерального жиру та жиру в печінці.

Для зниження ризиків розвитку діабету у "сов" вчені рекомендують коригувати режим дня та час вечері, припускаючи, що рання вечеря може позитивно впливати на метаболізм.