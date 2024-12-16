Вчені під терміном "недосип" розуміють як гостру нестачу сну протягом кількох днів, так і хронічну, коли людина регулярно не досипає по кілька годин протягом трьох місяців і більше, повідомляє 24 Канал з посиланням на Healthline.

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Скільки люди можуть не спати

Це відрізняє його від безсоння, коли людина не може заснути. У випадку недосипу люди можуть спати, але не роблять цього з різних причин: наприклад, через маленьких дітей, навчання, роботу чи інші обставини.

Експерименти на тваринах показують, що відсутність сну може призвести до смерті. В 1980 роках у Чиказькому університеті проводили експерименти на щурах, в ході яких з’ясували, що найсильніші особини змогли протриматися місяць без сну, але врешті-решт все одно загинули.

Експерименти з людьми не проводилися, і поки не було зареєстровано випадків, коли причиною смерті прямо став би недосип. Виключення становлять трагедії, пов’язані з аваріями на дорозі, коли водії засинають за кермом. У 2019 році в США було зафіксовано майже 700 смертей у результаті таких інцидентів.

У 2012 році в Китаї футбольний фанат помер від виснаження після одинадцяти ночей без сну, спостерігаючи за матчами чемпіонату Європи. Однак лікарі вказували, що недосип був не єдиною причиною, оскільки також були споживалися алкоголь і тютюн.

У 1964 році сімнадцятирічний школяр намагався встановити світовий рекорд, не сплячи одинадцять днів. На п’ятому дні у нього почалися галюцинації, але в цілому його здоров’ю нічого не загрожувало, і він зміг відновитися після цього досвіду. На відміну від китайського фаната, він не вживав алкоголь і не курив.

Деякі люди намагалися побити його рекорд, і одна жінка не спала вісімнадцять днів, але журі Книги рекордів Гіннесса вирішило виключити категорії, пов’язані з недосипом, щоб не заохочувати подібні експерименти. Таким чином, нині не відомо, скільки часу людина може провести без сну.

Вчені знають лише про один стан, пов’язаний з недосипом, який може бути смертельним – це фатальне сімейне безсоння. Це спадкове захворювання, при якому у людини розвивається недоумкуватість, і вона помирає від недосипу протягом 7 – 36 місяців після початку хвороби. Однак цей стан також впливає на інші функції організму, такі як терморегуляція і серцевий ритм. На щастя, це захворювання трапляється вкрай рідко: відомо лише про 27 сімей у світі.

Що буде, якщо довго не спати

Навіть після однієї безсонної ночі ми можемо відчувати себе в’ялими, дратівливими та трохи розсіяними, але це не призведе до серйозних проблем зі здоров’ям. Однак після кількох безсонних ночей наслідки стають значно небезпечнішими. Мозок починає працювати менш ефективно, виникають труднощі з концентрацією і прийняттям рішень, можливі галюцинації.

У мозку є захисний механізм для боротьби з недосипом: мікросон – короткочасні епізоди втрати свідомості, які можуть тривати від однієї до п’ятнадцяти секунд. Ці мимовільні відключення збільшують ризик травм і нещасних випадків у повсякденному житті.

Хронічний недосип може призвести до серйозних захворювань, таких як ожиріння, серцеві хвороби, гіпертонія і діабет. Також збільшується ризик самогубства, викликаного депресією, біполярним розладом і тривожними розладами. На щастя, ці ризики зникають, як тільки людина починає нормально спати, і нема потреби надолужувати всі втрачені години.