Фахівці організації Which? провели дослідження та з'ясували, з якою періодичністю потрібно прати рушники. Вони також пояснили, чому неправильний догляд за ними може зробити тканину жорсткою та колючою.

Ця робота – по-справжньому буденна, але все одно багато хто намагається її уникати. Звісно, нічого складного в тому, щоб замінити рушники у ванній, немає, однак ми часто лінуємося або просто забуваємо про це. А дарма, повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Також на тему Чи можна митися при температурі та коли хворієте

Універсальною рекомендацією експерти називають прання рушників після трьох-п’яти використань. Однак точна частота залежить від різних факторів: для чого ви використовуєте рушник, чи є у вас вдома діти або домашні улюбленці.

Багатьом цікаво, як часто дійсно необхідно прати рушники. Відповідь залежить від особливостей вашого побуту, а також від того, як ви доглядаєте за своїм текстилем,

– зазначив один із дослідників.

Як часто потрібно прати рушники

Згідно з рекомендаціями Американського інституту клінінгу, рушники варто прати після трьох – п’яти разів використання. При цьому важливо, щоб вони добре висихали після кожного застосування. У деяких випадках допустимо прати їх раз на тиждень, наприклад, якщо йдеться про рушники для рук.

Але якщо ви користуєтесь рушником для обличчя або ділите його з кимось іншим, частота прання має бути вищою. А якщо у вас є діти або домашні тварини, рекомендується змінювати рушники ще частіше можливо, навіть раз на кілька днів.

Експерти також підкреслюють, що рушники та серветки, які використовуються для обличчя, краще змінювати після одного – двох застосувань. Ідеально – використовувати одноразові серветки для догляду за шкірою обличчя.

Як повернути рушникам м’якість

З часом рушники можуть стати жорсткими й неприємними на дотик. Але є простий спосіб повернути їм м’якість і пухнастість.

Спробуйте замочити рушники у розчині води та білого оцту (одна чашка оцту на чотири чашки води). Після цього промийте тканину та виперіть у машині при температурі 40°C. Важливо не перевантажувати барабан пральної машини – заповніть його максимум на три чверті, щоб рушники могли вільно рухатися,

– радять фахівці з Which?.

Хоча використання засобів для пом’якшення тканини може здаватися логічним рішенням, експерти не рекомендують цього робити.

Після прання важливо ретельно струсити рушники, щоб підняти ворс і зберегти їх м’якість. Потім їх можна висушити як на мотузці, так і в сушильній машині.