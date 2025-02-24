Специалисты организации Which? провели исследование и выяснили, с какой периодичностью нужно стирать полотенца. Они также объяснили, почему неправильный уход за ними может сделать ткань жесткой и колючей.

Эта работа – по-настоящему обыденная, но все равно многие пытаются ее избегать. Конечно, ничего сложного в том, чтобы заменить полотенца в ванной, нет, однако мы часто ленимся или просто забываем об этом. А зря, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Универсальной рекомендацией эксперты называют стирку полотенец после трех-пяти использований. Однако точная частота зависит от разных факторов: для чего вы используете полотенце, есть ли у вас дома дети или домашние любимцы.

Многим интересно, как часто действительно необходимо стирать полотенца. Ответ зависит от особенностей вашего быта, а также от того, как вы ухаживаете за своим текстилем,

– отметил один из исследователей.

Как часто нужно стирать полотенца

Согласно рекомендациям Американского института клининга, полотенца стоит стирать после трех – пяти раз использования. При этом важно, чтобы они хорошо высыхали после каждого применения. В некоторых случаях допустимо стирать их раз в неделю, например, если речь идет о полотенцах для рук.

Но если вы пользуетесь полотенцем для лица или делите его с кем-то другим, частота стирки должна быть выше. А если у вас есть дети или домашние животные, рекомендуется менять полотенца еще чаще возможно, даже раз в несколько дней.

Эксперты также подчеркивают, что полотенца и салфетки, которые используются для лица, лучше менять после одного – двух применений. Идеально – использовать одноразовые салфетки для ухода за кожей лица.

Как вернуть полотенцам мягкость

Со временем полотенца могут стать жесткими и неприятными на ощупь. Но есть простой способ вернуть им мягкость и пушистость.

Попробуйте замочить полотенца в растворе воды и белого уксуса (одна чашка уксуса на четыре чашки воды). После этого промойте ткань и постирайте в машине при температуре 40°C. Важно не перегружать барабан стиральной машины – заполните его максимум на три четверти, чтобы полотенца могли свободно двигаться,

– советуют специалисты из Which?

Хотя использование средств для смягчения ткани может казаться логичным решением, эксперты не рекомендуют этого делать.

После стирки важно тщательно встряхнуть полотенца, чтобы поднять ворс и сохранить их мягкость. Затем их можно высушить как на веревке, так и в сушильной машине.