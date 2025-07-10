Приблизно третину свого життя ми проводимо в ліжку, але рідко замислюємося, що ж діється з нашою постільною білизною за цей час. Поки ви відпочиваєте, ваша шкіра виділяє піт, жир і скидає мільйони відмерлих клітин – ідеальний "шведський стіл" для мікробів, грибків та пилових кліщів.

Щодня людина втрачає величезну кількість клітин шкіри – за одну ніч це можуть бути сотні тисяч! До того ж навіть після душу ми продовжуємо потіти, в середньому – до півлітра рідини за ніч. Бактерії роду стафілококів розкладають піт, через що вранці з'являється характерний запах, пише 24 Канал з посилання на Science Alert.

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Пилові кліщі, які обожнюють шкіру, харчуються цими лусочками, а їхні відходи стають потужними алергенами, особливо небезпечними для людей з астмою або екземою, підкреслює експерт з клінічної мікробіології Примроуз Фрістоун з Університету Лестера.

У подушках же можуть оселятися й небезпечні гриби, такі як Aspergillus fumigatus, здатні викликати респіраторні захворювання.

Як часто потрібно прати постільну білизну

Згідно з опитуванням YouGov 2022 року, лише 28% жителів Великої Британії перуть простирадла щотижня, решта роблять це значно рідше – іноді раз на два місяці. Однак є вагомі причини не зволікати з пранням:

Зниження ризику алергії: пилові кліщі та продукти їхньої життєдіяльності провокують загострення астми та шкірних захворювань.

Профілактика інфекцій: вологе середовище – ідеальне місце для розмноження бактерій і грибків.

Чисте повітря в спальні: простирадла збирають пилок, вуличний пил та частинки з одягу.

Свіжість: запахи з'являються через бактерії, що переробляють піт.

Здоров'я улюбленців: якщо дозволяєте кішці або собаці спати на ліжку – прати постіль варто мінімум удвічі частіше.

Рекомендується міняти та прати простирадла й наволочки кожні 1 – 2 тижні, а людям з алергією – кожні 3 –4 дні. Підковдри та ковдри достатньо освіжати раз на місяць. Не забувайте й про подушки: їх варто відправляти в прання хоча б раз на три місяці або обробляти парою. Матрацу теж потрібна турбота – хоча б піврічне чищення.