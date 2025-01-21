7 помилок під час купівлі продуктів у супермаркетів, які можуть коштувати вам здоров'я

Щоденні покупки продуктів можуть бути звичною рутиною, але варто пам’ятати про ризики, пов’язані з безпечністю харчових продуктів.

За оцінками FDA, у США щороку реєструється близько 48 мільйонів випадків харчових захворювань, що призводять до 128 тисяч госпіталізацій і трьох тисяч смертей. Для уникнення небезпек варто дотримуватися кількох основних правил, які опублікувала у своєму блозі Марта Гелен Стюарт, інформує 24 Канал.

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Помилки, яких краще уникати

Не варто довіряти лише зовнішньому вигляду магазину

Естетичність торговельної точки чи стиль бренду не гарантують безпечності харчових продуктів. Звертайте увагу на гігієну: чи є захисні екрани над відкритими продуктами, чи контролюють співробітники відбір зразків. Якщо помітили антисанітарію, краще обрати інше місце для покупок.

Покупка продуктів із пошкодженою упаковкою

Будь-які дефекти на упаковці — іржа, вм’ятини, здуття консерв, пошкодження вакууму чи пакета — можуть свідчити про зіпсованість продукту. Уникайте таких товарів.

Ігнорування температури готової їжі

Готова їжа у супермаркетах повинна відповідати певним стандартам: гаряча їжа має зберігатися за температури понад 57°C, а холодна — не більше 5°C. Звертайте увагу на термометри холодильників та вітрин.

Ризики з морепродуктами та молюсками

Морепродукти, особливо риба для сашимі чи севіче, повинні бути марковані як «сорт сашимі» та зберігатися дуже холодними або на льоду. Якщо не плануєте використовувати рибу одразу після покупки, її варто заморозити або приготувати.

Неправильний вибір яєць

Щоб уникнути ризику зараження сальмонелою, купуйте пастеризовані або рідкі яйця без шкаралупи. Обов’язково перевіряйте цілісність яєць перед покупкою: тріщини на шкаралупі можуть стати шляхом для бактерій.

Купівля великих упаковок салатних сумішей

Не завжди варто брати великі упаковки салатів. Обирайте менші об’єми, щоб мінімізувати ризик псування чи забруднення.

Не повністю упакований хліб

Хліб, який частково відкритий або лежить без упаковки, може контактувати з руками багатьох покупців. Вибирайте продукти, які повністю захищені від зовнішнього впливу.