Сира картопля дійсно багатша на вітамін С, ніж приготована, але вона не є оптимальним джерелом цієї поживної речовини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на USA TODAY.
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Сира картопля містить вітамін С
Як пояснює дієтологиня Шеллі Болс, під час приготування кількість вітаміну С у картоплі суттєво зменшується:
- при варінні – на 62%;
- при запіканні – на 35%.
Сира картопля сорту руссет містить близько 16 мілірамів вітаміну С, що є частиною добової норми.
Довідково. Норма вітаміну С для чоловіків – 90 мілірамів, для жінок – 75 мілірамів, а для вагітних – 120 мілірамів. Однак існують продукти, значно багатші на вітамін С.
Наприклад, у 100 грамах капусти кейл містять близько 93 мілірамів цього вітаміну; а одне ківі містить 56 мілірамів.
Тож користь сирої картоплі в цьому аспекті досить обмежена.
Чи безпечно їсти сиру картоплюЗа словами дієтологів, технічно сиру картоплю можна вживати, але лише в невеликих кількостях. У великих порціях вона може викликати проблеми з травленням, головний біль та інші дискомфортні симптоми.
"Приготування картоплі майже повністю усуває ризики, пов’язані з її складом, і водночас зберігає багато корисних властивостей. Це кращий варіант, адже він безпечніший, смачніший і простіший для травлення", — зазначає дієтологиня Майка Сіва.
Чи шкідлива сира картопля
Сира картопля містить дві потенційно небезпечні речовини:
- Соланін: у великих кількостях може бути токсичним, викликати інтоксикацію та розлади травлення.
- Лектини: ускладнюють процес травлення та можуть негативно впливати на шлунково-кишковий тракт.
Також експерти застерігають від уживання пророслої чи зеленої картоплі, адже вона містить підвищений рівень соланіну.