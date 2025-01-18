Сира картопля дійсно багатша на вітамін С, ніж приготована, але вона не є оптимальним джерелом цієї поживної речовини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на USA TODAY.

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Сира картопля містить вітамін С

Як пояснює дієтологиня Шеллі Болс, під час приготування кількість вітаміну С у картоплі суттєво зменшується:

при варінні – на 62%;

при запіканні – на 35%.

Сира картопля сорту руссет містить близько 16 мілірамів вітаміну С, що є частиною добової норми.

Довідково. Норма вітаміну С для чоловіків – 90 мілірамів, для жінок – 75 мілірамів, а для вагітних – 120 мілірамів. Однак існують продукти, значно багатші на вітамін С.



Наприклад, у 100 грамах капусти кейл містять близько 93 мілірамів цього вітаміну; а одне ківі містить 56 мілірамів.

Тож користь сирої картоплі в цьому аспекті досить обмежена.