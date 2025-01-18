Сира картопля дійсно багатша на вітамін С, ніж приготована, але вона не є оптимальним джерелом цієї поживної речовини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на USA TODAY.

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Сира картопля містить вітамін С

Як пояснює дієтологиня Шеллі Болс, під час приготування кількість вітаміну С у картоплі суттєво зменшується:

  • при варінні – на 62%;
  • при запіканні – на 35%.

Сира картопля сорту руссет містить близько 16 мілірамів вітаміну С, що є частиною добової норми.

Довідково. Норма вітаміну С для чоловіків – 90 мілірамів, для жінок – 75 мілірамів, а для вагітних – 120 мілірамів. Однак існують продукти, значно багатші на вітамін С.

Наприклад, у 100 грамах капусти кейл містять близько 93 мілірамів цього вітаміну; а одне ківі містить 56 мілірамів.

Тож користь сирої картоплі в цьому аспекті досить обмежена.

Чи безпечно їсти сиру картоплю

За словами дієтологів, технічно сиру картоплю можна вживати, але лише в невеликих кількостях. У великих порціях вона може викликати проблеми з травленням, головний біль та інші дискомфортні симптоми.

"Приготування картоплі майже повністю усуває ризики, пов’язані з її складом, і водночас зберігає багато корисних властивостей. Це кращий варіант, адже він безпечніший, смачніший і простіший для травлення", — зазначає дієтологиня Майка Сіва.

Чи шкідлива сира картопля

Сира картопля містить дві потенційно небезпечні речовини:

  • Соланін: у великих кількостях може бути токсичним, викликати інтоксикацію та розлади травлення.
  • Лектини: ускладнюють процес травлення та можуть негативно впливати на шлунково-кишковий тракт.

Також експерти застерігають від уживання пророслої чи зеленої картоплі, адже вона містить підвищений рівень соланіну.