Про це свідчить дослідження, проведене командою Сіньцзянського медичного університету, передає 24 Канал.

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Звичка досолювати їжу та ризик депресії

У межах масштабного проєкту UK Biobank науковці проаналізували дані понад 439 тисяч жителів Великої Британії. Виявилося, що серед тих, хто постійно досолює страви, ймовірність виникнення психоемоційних порушень була на 40% вищою, ніж у тих, хто не мав такої звички.

Навіть епізодичне вживання солі впливало на ризики – хоча й не так суттєво (збільшення на 5–8%).

Фахівці припустили, що надмірна кількість солі може:

прискорювати біологічне старіння, зокрема – мозку;

впливати на баланс нейромедіаторів, таких як серотонін і дофамін, що відповідають за наш настрій та емоційну стабільність.

Чи варто відмовлятись від солі

Водночас, мова не про повну відмову від солі. Автори наголосили, що важлива не заборона, а усвідомленість у харчуванні.

Раціон із помірною кількістю солі – це не лише турбота про серце й тиск, а й один із кроків до кращого психічного самопочуття.