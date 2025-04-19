Об этом свидетельствует исследование, проведенное командой Синьцзянского медицинского университета, передает 24 Канал.

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Привычка досаливать пищу и риск депрессии

В рамках масштабного проекта UK Biobank ученые проанализировали данные более 439 тысяч жителей Великобритании. Оказалось, что среди тех, кто постоянно досаливает блюда, вероятность возникновения психоэмоциональных нарушений была на 40% выше, чем у тех, кто не имел такой привычки.

Даже эпизодическое употребление соли влияло на риски – хотя и не так существенно (увеличение на 5–8%).

Специалисты предположили, что чрезмерное количество соли может:

ускорять биологическое старение, в частности – мозга;

влиять на баланс нейромедиаторов, таких как серотонин и дофамин, отвечающих за наше настроение и эмоциональную стабильность.

Стоит ли отказываться от соли

В то же время, речь не о полном отказе от соли. Авторы отметили, что важен не запрет, а осознанность в питании.

Рацион с умеренным количеством соли – это не только забота о сердце и давление, но и один из шагов к лучшему психическому самочувствию.