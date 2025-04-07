Ученые все чаще находят доказательства того, что такие состояния можно предотвратить, изменив образ жизни и обратив внимание на ключевые аспекты здоровья, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Масштабный обзор исследований выявил 17 ключевых факторов, которые повышают риск возникновения деменции, инсульта и депрессии в пожилом возрасте.

Ранее исследователи преимущественно анализировали отдельные аспекты здоровья или поведения, направленные на борьбу с распространенными заболеваниями. Однако команда Санджулы Сингх из Гарвардской медицинской школы подходила к проблеме комплексно. Ученые провели анализ 59 метаанализов, чтобы определить общие факторы риска для этих болезней.

Какие факторы влияют на риск деменции, инсульта и депрессии

В итоге исследователям удалось выделить 17 факторов, существенно влияющих на риск развития деменции, инсульта и депрессии:

артериальное давление;

массу тела;

заболевания почек;

уровень сахара в крови;

общий холестерин;

употребление алкоголя;

режим питания;

нарушение слуха;

качество сна;

боль;

физическую активность;

наличие жизненной цели;

курение;

стресс;

социальную активность;

симптомы депрессии.

Это исследование демонстрирует, насколько существенным является влияние изменений в стиле жизни на состояние мозга с возрастом,

– отметила Санджула Сингх.

Какие факторы влияют больше всего

Исследовательская команда подчеркивает, что все эти факторы были общими для как минимум двух состояний. Самым влиятельным из них оказалось артериальное давление. Люди, которые имеют давление 140/90 мм рт. ст. или выше, вдвое чаще сталкиваются с инсультом. Кроме того, высокое давление повышает риск деменции на 20% и депрессии на 16%.

По словам ученых, высокое артериальное давление ограничивает кровоснабжение мозга, что повышает вероятность инсульта и деменции. К тому же уменьшение количества нейромедиаторов в мозге из-за гипертонии может привести к развитию депрессии.

Среди других определяющих факторов – курение, физическая активность, сон и уровень сахара в крови.

Санджула Сингх предлагает воспринимать этот список как "меню" для улучшения здоровья: выбор определенных пунктов и постепенные изменения помогут снизить риски заболеваний. Например, улучшение питания и физической активности способствует здоровым показателям артериального давления, уровня сахара, холестерина и качества сна.