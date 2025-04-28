Висновки шведських дослідників опубліковані у журналі JAMA Network Open, інформує 24 Канал.

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Лобово-скронева деменція займає близько 5% всіх випадків деменції, проте вона привернтає усе більше уваги. Зокрема, недугу діагностували у відомого актора Брюса Вілліса.

Довідково. Це захворювання часто проявляється у віці 60 – 70 років і значно впливає на поведінку, особистість і мовні здібності. Одним із найбільш помітних симптомів є втрата емпатії – зменшення турботи про близьких. Досі не було зрозуміло, що відбувається в мозку пацієнтів з цим типом деменції.

Деталі дослідження

У дослідженні, яке провели вчені з Каролінського, Лундського університетів і Університету Умео (Швеція), взяли участь 28 людей з лобово-скроневою деменцією, і їх порівняли з такою ж кількістю здорових учасників. Вчені використовували функціональну магнітно-резонансну томографію для аналізу активності мозку під час показу зображень, де зображені руки, що зазнають болю.

Результати показали, що у здорових людей активуються ділянки мозку, відповідальні за сприйняття болю, тоді як у пацієнтів з деменцією активність у цих ділянках була значно знижена,

– ідеться у дослідженні.

Перспективи відкриття

Ці зміни в мозку можуть пояснювати зменшення емпатії в повсякденному житті хворих. Родичі пацієнтів відзначали зниження емоційної емпатії – здатності співпереживати почуттям інших людей.

Вчені вважають, що ці результати допоможуть краще зрозуміти механізми хвороби та можуть стати основою для розробки методів лікування, що пом'якшують її наслідки.