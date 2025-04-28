Выводы шведских исследователей опубликованы в журнале JAMA Network Open, информирует 24 Канал.
Смотрите также На 15% снижает риски деменции: фактор, который стоит взять под контроль
Лобно-височная деменция занимает около 5% всех случаев деменции, однако она привлекает все больше внимания. В частности, недуг диагностировали у известного актера Брюса Уиллиса.
Справочно. Это заболевание часто проявляется в возрасте 60 – 70 лет и значительно влияет на поведение, личность и речевые способности. Одним из наиболее заметных симптомов является потеря эмпатии – уменьшение заботы о близких. До сих пор не было понятно, что происходит в мозге пациентов с этим типом деменции.
Детали исследования
В исследовании, которое провели ученые из Каролинского, Лундского университетов и Университета Умео (Швеция), приняли участие 28 людей с лобно-височной деменцией, и их сравнили с таким же количеством здоровых участников. Ученые использовали функциональную магнитно-резонансную томографию для анализа активности мозга во время показа изображений, где изображены руки, испытывающие боль.
Результаты показали, что у здоровых людей активируются участки мозга, ответственные за восприятие боли, тогда как у пациентов с деменцией активность в этих участках была значительно снижена,
– говорится в исследовании.
Перспективы открытия
Эти изменения в мозге могут объяснять уменьшение эмпатии в повседневной жизни больных. Родственники пациентов отмечали снижение эмоциональной эмпатии – способности сопереживать чувствам других людей.
Ученые считают, что эти результаты помогут лучше понять механизмы болезни и могут стать основой для разработки методов лечения, смягчающих ее последствия.