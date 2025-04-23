К таким выводам пришли исследователи из США и Китая, опубликовав результаты в журнале Nature Medicine, сообщает 24 Канал.

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Детали исследования

В исследовании приняли участие более 33 700 человек в возрасте от 40 лет из 326 сел в Китае, которые имели неконтролируемую гипертонию.

Их случайным образом распределили на две группы:

одну обеспечивали интенсивной медицинской поддержкой,

а другая получала стандартную помощь.

Участникам из интенсивной группы (более 17 000 человек) предлагали бесплатные или доступные медикаменты, советы по снижению веса, уменьшение потребления соли и алкоголя, а также тонометры для самостоятельного мониторинга давления.

Другая группа лечилась обычным способом – только при необходимости, без регулярной поддержки и оборудования.

Что показал эксперимент

За 4 года оказалось, что в группе с усиленным лечением было на 15% меньше случаев деменции (668 против 734). Также снизился риск умеренного когнитивного ухудшения – на 16%.

"Поддержание нормального давления – действенная защита мозга в старшем возрасте, хотя это не гарантирует полной защиты от деменции", – отметила профессор Тара Спайрес-Джонс из Эдинбургского университета.

Специалисты отметили: результаты перспективные, однако нужны дополнительные исследования в других странах и на более длинных отрезках времени, чтобы проверить эффективность этого подхода в глобальном масштабе.