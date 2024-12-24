24 Канал з посиланням на Міністерство охорони здоров'я розповідає, як побудована система оцінювання функціонування особи.

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Етапи оцінення стану

Після отримання поранення військовослужбовець потрапляє до найближчого медичного закладу для стабілізації стану.

Далі він має пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Голова ВЛК формує електронне направлення на оцінювання експертами стану бійця.

Є такі форми оцінювання повсякденного функціонування особи:

очний розгляд (присутність військового у медзакладі);

за місцем перебування (для тих, хто не може пересуватися);

заочно (на основі документів);

дистанційно (з використанням телемедицини). Наприклад, якщо стан здоров'я ускладнює пересування, оцінювання може бути проведене за місцем фактичного перебування або лікування військовослужбовця.

Зауважте. Оцінювання має бути завершено впровдовж 30 днів після подання електронного направлення головою ВЛК.

Адміністратор зобов'язаний розглянути будь-яку подану справу протягом 5 днів з моменту отримання направлення. Цей процес розгляду є важливим для того, щоб забезпечити розміщення справи в черзі на розгляд. Крім того, електронна система закладу призначить дату і час проведення експертизи або поверне справу на доопрацювання, якщо будуть виявлені якісь неточності.

Коли справу поставлять в чергу, військовослужбовець отримає сповіщення на електронну пошту про форму, час і місце оцінювання.

Як проходить оцінювання

Експертна команда аналізує подані документи та, за потреби, може провести додатковий огляд чи обстеження.

У процесі оцінювання ключові фактори передбачають: ступінь порушення, вплив травм або захворювань на повсякденну діяльність, а також необхідність соціальної підтримки або реабілітаційних послуг.

Такий комплексний підхід має на меті гарантувати, що люди отримують належний догляд і допомогу, яких вони потребують.

Далі, коли будуть результати, експертна команда ухвалить рішення щодо встановлення інвалідності, визначення термінів повторного оцінювання (за потреби) та рекомендації щодо реабілітаційних заходів.

Рішення внесуть до електронної системи. Військовослужбовець також отримає копію рішення на електронну пошту. Документ також буде доступним в електронному кабінеті лікаря, який направляв на оцінювання.