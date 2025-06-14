Всесвітній день донора: як підготуватись і кому не можна здавати кров

Сьогодні, 14 червня, в усьому світі відзначають Всесвітній день донора крові — дату, яка покликана популяризувати добровільне донорство та нагадати, що здача крові може врятувати життя.

При цьому дату обрали невипадково, саме 14 червня 1868 року народився австрійський лікар та імунолог Карл Ландштейнер, який відкрив групи крові та згодом отримав за це Нобелівську премію. В умовах війни питання донації крові є дуже актуальним в Україні, а тому 24 Канал з посиланням на ДонорUA, розповідає, хто може стати донором, протипоказання та рекомендації.

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Хто може стати донором

Донором крові може бути будь-який повнолітній громадянин, який відповідає кільком базовим критеріям:

вік від 18 років;

вага не менше 50 кілограмів;

задовільне самопочуття;

відсутність медичних протипоказань.

Варто знати. Кров можна здавати раз на 60 днів, а донором плазми чи тромбоцитів дозволено ставати раз на 14 днів.

Утім, існує низка тимчасових обмежень:

нещодавні інфекційні захворювання;

операції або вакцинація;

вживання медикаментів (перелік уточнюється у лікаря);

вагітність (обмеження на 6 місяців після пологів);

період грудного вигодовування (3 місяці після завершення);

менструація (5 днів після закінчення);

татуювання або пірсинг (6 місяців).

Абсолютні протипоказання до донорства

Донором не можуть стати особи, які мають:

серйозні захворювання серця та судин;

хвороби центральної нервової системи;

онкологічні, інфекційні чи ендокринні хвороби;

хронічні захворювання печінки або крові;

цукровий діабет;

ВІЛ, гепатити, туберкульоз;

високий ризик інфікування через поведінкові чинники.

Як харчуватися перед здачею крові

Аби підготуватися до донації крові передусім варто дотримуватися дієти. Рекомендації для донорів: