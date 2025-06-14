Всемирный день донора: как подготовиться и кому нельзя сдавать кровь
- 14 июня отмечают Всемирный день донора крови, популяризируя добровольное донорство.
- Донором может быть любой совершеннолетний, здоровый гражданин без медицинских противопоказаний, но есть временные и абсолютные ограничения.
Сегодня, 14 июня, во всем мире отмечают Всемирный день донора крови - дату, которая призвана популяризировать добровольное донорство и напомнить, что сдача крови может спасти жизнь.
При этом дату выбрали неслучайно, именно 14 июня 1868 года родился австрийский врач и иммунолог Карл Ландштейнер, который открыл группы крови и впоследствии получил за это Нобелевскую премию. В условиях войны вопрос донации крови является очень актуальным в Украине, а потому 24 Канал со ссылкой на ДонорUA, рассказывает, кто может стать донором, противопоказания и рекомендации.
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Кто может стать донором
Донором крови может быть любой совершеннолетний гражданин, который соответствует нескольким базовым критериям:
- возраст от 18 лет;
- вес не менее 50 килограммов;
- удовлетворительное самочувствие;
- отсутствие медицинских противопоказаний.
Стоит знать. Кровь можно сдавать раз в 60 дней, а донором плазмы или тромбоцитов разрешено становиться раз в 14 дней.
Впрочем, существует ряд временных ограничений:
- недавние инфекционные заболевания;
- операции или вакцинация;
- употребление медикаментов (перечень уточняется у врача);
- беременность (ограничение на 6 месяцев после родов);
- период грудного вскармливания (3 месяца после завершения);
- менструация (5 дней после окончания);
- татуировки или пирсинг (6 месяцев).
Абсолютные противопоказания к донорству
Донором не могут стать лица, которые имеют:
- серьезные заболевания сердца и сосудов;
- болезни центральной нервной системы;
- онкологические, инфекционные или эндокринные болезни;
- хронические заболевания печени или крови;
- сахарный диабет;
- ВИЧ, гепатиты, туберкулез туберкулез;
- высокий риск инфицирования из-за поведенческих факторов.
Как питаться перед сдачей крови
Чтобы подготовиться к донации крови прежде всего стоит придерживаться диеты. Рекомендации для доноров:
- За 72 часа – не употреблять лекарства, чернику;
- За 48 часов – исключить свеклу, снеки, сладкие газированные напитки, соусы, семена, халву, алкоголь, энергетики, копчености, острое и жареное;
- За 36 часов – отказаться от колбас и мясных изделий;
- За 24 часа – не потреблять молочные продукты, яйца, бананы, орехи, финики, соленья;
- За 2 часа до донации – не курить.
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