Гастрит – це загальна назва групи захворювань, пов’язаних із запаленням слизової оболонки шлунка, повідомляє 24 Канал з посиланням Mayo Clinic.

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Чому виникає гастрит

Причини виникнення гастриту можуть бути різноплановими, серед яких:

інфекція, викликана бактерією Helicobacter pylori (70 – 90% від усіх випадків);

часте вживання алкоголю або деяких наркотичних препаратів;

тривале приймання нестероїдних протизапальних засобів, таких як аспірин або ібупрофен;

стресові ситуації, наприклад, після складної операції, травми або при серйозному захворюванні;

у рідкісних випадках – аутоімунні порушення, коли імунна система пошкоджує власні клітини організму.

Гастрит може розвиватися раптово і зникати за короткий проміжок часу – це називається гострим гастритом. Водночас у деяких людей захворювання може тривати місяцями або навіть роками, і тоді його класифікують як хронічний гастрит.

Зазвичай гастрит піддається лікуванню без серйозних наслідків. Однак, якщо його своєчасно не лікувати, він може перерости у виразку, що в свою чергу підвищує ризик онкологічних захворювань шлунка.

Ознаки та симптоми гастриту

Гастрит сам по собі протікає безсимптомно. Проте при появі симптомів це свідчить про супутні захворювання, наприклад, виразку шлунка. Симптоми виразки:

пекучий біль у верхній частині живота, що може посилюватися або, навпаки, зменшуватися після їжі;

відчуття переповненості після їжі;

зниження апетиту;

блювання з кров’яними домішками або чорний кал;

почуття слабкості, яке виникає через анемію.

Часто будь-який пекучий біль у животі помилково приймають за гастрит. Однак у більшості випадків причиною може бути функціональна диспепсія – стан, що не становить небезпеки і має невизначену природу.

Діагностика та лікування ufcnhbne

Для встановлення діагнозу лікар проведе опитування і призначить обстеження, які можуть включати:

ендоскопію – введення через рот тонкої трубки з камерою для вивчення стану шлунка;

біопсію – взяття зразка слизової оболонки шлунка під час ендоскопії для детального лабораторного аналізу. Біопсія є ключовим методом підтвердження гастриту.

Для виявлення бактерії Helicobacter pylori можуть бути призначені додаткові дослідження:

аналіз крові;

аналіз калу;

дихальний тест – пацієнт випиває розчин або таблетки, які містять вуглець-14. Якщо в організмі присутня бактерія, вуглець виділяється під час розщеплення розчину в шлунку. Потім пацієнта просять видихнути у спеціальний пакет, після чого аналізують видих на наявність вуглецю.

Лікування гастриту залежить від причини захворювання та спрямоване на полегшення симптомів. Лікар може призначити:

антациди для нейтралізації шлункової кислоти;

блокатори гістамінових рецепторів для зменшення вироблення кислоти у шлунку;

інгібітори протонної помпи, які також знижують рівень кислоти.

Якщо причиною захворювання є бактерія Helicobacter pylori, призначаються антибіотики. У разі, якщо гастрит викликаний прийманням знеболювальних препаратів, таких як ібупрофен або аспірин, лікар може запропонувати альтернативу, наприклад, парацетамол.

Коли потрібно звернутися до лікаря

Легкий біль у животі можна зняти самостійно, наприклад, за допомогою антацидів. Проте необхідно звернутися до лікаря, якщо: