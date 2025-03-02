Як висока температура впливає на організм

Глобальне потепління та екстремальна спека стали серйозним викликом для здоров’я. Проте раніше не було достатньо доказів про їхній зв’язок із процесами біологічного старіння. У новому 6-річному дослідженні науковці проаналізували стан учасників віком від 55 років, відстежуючи зміни у їхній ДНК.

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Зауважте! Аналізи крові показали, що ті, хто проводив понад 200 днів на рік за температури 32 градуси і вище, мали прискорені процеси старіння.

Чи допомагає кондиціонер

Цікаво, що рівень доходу не став визначальним фактором: люди, які могли дозволити собі більше часу в кондиціонованих приміщеннях, усе ж зазнавали впливу спеки. Це може свідчити про глибший механізм впливу температури на організм, який не обмежується лише дискомфортом.

Перспектива відкриття

Науковці сподіваються, що результати дослідження допоможуть розробити ефективні способи захисту здоров’я людей в умовах глобального потепління. Пошук стратегій адаптації стає дедалі актуальнішим, адже екстремальні температури впливають не лише на комфорт, а й на тривалість життя.