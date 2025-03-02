Как высокая температура влияет на организм

Глобальное потепление и экстремальная жара стали серьезным вызовом для здоровья. Однако ранее не было достаточно доказательств об их связи с процессами биологического старения. В новом 6-летнем исследовании ученые проанализировали состояние участников в возрасте от 55 лет, отслеживая изменения в их ДНК.

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Обратите внимание! Анализы крови показали, что те, кто проводил более 200 дней в году при температуре 32 градуса и выше, имели ускоренные процессы старения.

Помогает ли кондиционер

Интересно, что уровень дохода не стал определяющим фактором: люди, которые могли позволить себе больше времени в кондиционированных помещениях, все же подвергались воздействию жары. Это может свидетельствовать о более глубоком механизме воздействия температуры на организм, который не ограничивается только дискомфортом.

Перспектива открытия

Ученые надеются, что результаты исследования помогут разработать эффективные способы защиты здоровья людей в условиях глобального потепления. Поиск стратегий адаптации становится все более актуальным, ведь экстремальные температуры влияют не только на комфорт, но и на продолжительность жизни.