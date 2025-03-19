Як всього 5 днів споживання фастфуду вплинуть на ваш організм

Після важкого робочого дня чи в умовах постійного дефіциту часу легко піддатися спокусі і з'їсти що-небудь швидке, калорійне — наприклад, чипси або шоколадний батончик. Однак, нові дослідження підтверджують, що такі ультраоброблені продукти не лише сприяють ожирінню, але й мають серйозний вплив на мозок.

Дослідження виявило, що короткочасне вживання фастфуду та інших нездорових продуктів здатне значно знизити чутливість мозку до інсуліну – навіть у людей без явних проблем зі здоров’ям. Цей ефект зберігається навіть після повернення до більш збалансованого харчування, що доводить важливу роль мозку у розвитку ожиріння, інформує 24 Канал.

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Інсулін виконує важливу роль в організмі: допомагає глюкозі потрапляти до м’язів для енергії та регулює апетит, сигналізуючи про насичення. Проте, у людей з ожирінням ця система часто порушується, що призводить до інсулінової резистентності і постійного почуття голоду.

Наслідки для мозку після 5 днів фастфуду

Експеримент вчених показав, що лише 5 днів, коли учасники щоденно споживали на 1500 калорій більше унаслідок спожитих чипсів і шоколаду, чутливість мозку до інсуліну суттєво знижується. І хоча за цей час вага не збільшилася, жир у печінці учасників зріс, що свідчить про початкові ознаки ожиріння.

Ба більше, МРТ-сканування показало стійке порушення чутливості до інсуліну, навіть після повернення до нормального харчування.