Как всего 5 дней потребления фастфуда повлияют на ваш организм
- Исследование показало, что 5 дней потребления фастфуда снижают чувствительность мозга к инсулину, что может способствовать ожирению.
- Регулярные физические нагрузки могут восстановить чувствительность мозга к инсулину.
После тяжелого рабочего дня или в условиях постоянного дефицита времени легко поддаться соблазну и съесть что-нибудь быстрое, калорийное - например, чипсы или шоколадный батончик. Однако, новые исследования подтверждают, что такие ультраобработанные продукты не только способствуют ожирению, но и оказывают серьезное влияние на мозг.
Исследование выявило, что кратковременное употребление фастфуда и других нездоровых продуктов способно значительно снизить чувствительность мозга к инсулину – даже у людей без явных проблем со здоровьем. Этот эффект сохраняется даже после возвращения к более сбалансированному питанию, что доказывает важную роль мозга в развитии ожирения, информирует 24 Канал.
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Инсулин выполняет важную роль в организме: помогает глюкозе попадать в мышцы для энергии и регулирует аппетит, сигнализируя о насыщении. Однако, у людей с ожирением эта система часто нарушается, что приводит к инсулиновой резистентности и постоянному чувству голода.
Последствия для мозга после 5 дней фастфуда
Эксперимент ученых показал, что всего 5 дней, когда участники ежедневно потребляли на 1500 калорий больше вследствие потребленных чипсов и шоколада, чувствительность мозга к инсулину существенно снижается. И хотя за это время вес не увеличился, жир в печени участников вырос, что свидетельствует о начальных признаках ожирения.
Более того, МРТ-сканирование показало стойкое нарушение чувствительности к инсулину, даже после возвращения к нормальному питанию.
Как восстановить чувствительность к инсулинуХорошая новость заключается в том, что чувствительность мозга к инсулину можно восстановить. Регулярные физические нагрузки способны улучшить этот показатель у людей с избыточным весом, и, вероятно, этот механизм работает также для людей с нормальным весом.
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