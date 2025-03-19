Как всего 5 дней потребления фастфуда повлияют на ваш организм

После тяжелого рабочего дня или в условиях постоянного дефицита времени легко поддаться соблазну и съесть что-нибудь быстрое, калорийное - например, чипсы или шоколадный батончик. Однако, новые исследования подтверждают, что такие ультраобработанные продукты не только способствуют ожирению, но и оказывают серьезное влияние на мозг.

Исследование выявило, что кратковременное употребление фастфуда и других нездоровых продуктов способно значительно снизить чувствительность мозга к инсулину – даже у людей без явных проблем со здоровьем. Этот эффект сохраняется даже после возвращения к более сбалансированному питанию, что доказывает важную роль мозга в развитии ожирения, информирует 24 Канал.

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Инсулин выполняет важную роль в организме: помогает глюкозе попадать в мышцы для энергии и регулирует аппетит, сигнализируя о насыщении. Однако, у людей с ожирением эта система часто нарушается, что приводит к инсулиновой резистентности и постоянному чувству голода.

Последствия для мозга после 5 дней фастфуда

Эксперимент ученых показал, что всего 5 дней, когда участники ежедневно потребляли на 1500 калорий больше вследствие потребленных чипсов и шоколада, чувствительность мозга к инсулину существенно снижается. И хотя за это время вес не увеличился, жир в печени участников вырос, что свидетельствует о начальных признаках ожирения.

Более того, МРТ-сканирование показало стойкое нарушение чувствительности к инсулину, даже после возвращения к нормальному питанию.