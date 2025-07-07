У дослідженні проаналізували дані одразу двох великих проєктів за участю десятків тисяч добровольців, які протягом тривалого часу користувалися трекерами сну та активності, пише 24 Канал з посилання на PNAS.

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У першому дослідженні взяли участь приблизно 20 000 людей, за чиїми нічними звичками стежили цілий рік – загалом це близько 6 мільйонів ночей сну. Другий проєкт охоплював майже 6 000 людей, які також використовували пристрої для моніторингу сну та руху.

Середній учасник лягав спати близько 23:00, але дослідники виділили три основні групи:

"Жайворонки" – засинали приблизно о 21:00;

"Середні" – близько 23:00;

"Сови" – о першій ночі.

Хто рухається більше

Порівнявши ці групи, вчені виявили: ті, хто лягає спати раніше, наступного дня проявляють значно більше фізичної активності. Жайворонки займалися помірною й інтенсивною фізичною активністю приблизно на 30 хвилин більше, ніж найпізніші "сови", і на 15 хвилин більше, ніж "середні".

Ці результати підтвердилися й у другому дослідженні, що робить висновки максимально надійними: час, коли ви лягаєте спати, справді впливає на вашу рухливість наступного дня.

Чому "совам" важче залишатися активними

Автори роботи вважають, що справа не лише в кількості сну, а й у так званому соціальному джетлагу. Якщо "совам" доводиться вставати рано заради роботи або навчання, їхній природний ритм порушується: сон стає менш якісним, а вдень підвищується втомлюваність і знижується мотивація до активності.

Коли ви лягаєте спати о першій ночі, а вставати потрібно вже о сьомій, ви не лише менше спите, а й почуваєтесь розбитими. Це безпосередньо впливає на вашу енергію та бажання рухатися,

– пояснює провідний автор дослідження Джош Леота.

Прості зміни

Є чудова новина: щоб стати бадьорішим і активнішим, зовсім не обов’язково повністю перебудовувати свій режим. Дослідники наголошують – навіть якщо ви почнете лягати лише на пів години раніше звичайного, зберігаючи тривалість сну, рівень вашої фізичної активності наступного дня помітно зросте.

Тобто не потрібно ставати жайворонком – достатньо трохи посунути час сну у бік більш раннього, щоб відчути результат.

Дослідження підкреслює: сон і рух – два взаємопов’язаних стовпи здорового способу життя. І хоча їх часто розглядають окремо, ранній відхід до сну може стати простим і дієвим способом зробити життя більш рухливим та енергійним.