Не просто гормон стресу: за що відповідає кортизол та як розпізнати дисбаланс

Кортизол часто називають "гормоном стресу", бо саме він різко підвищується, коли ми відчуваємо напругу, страх чи втому. Та справжня роль цього гормону набагато ширша. Він керує рівнем енергії, контролює запалення, регулює кров'яний тиск та навіть впливає на ритм нашого дня.

Ранковий заряд і вечірнє розслаблення

Увечері рівень кортизолу падає і це сигнал організму, що час сну. Натомість ранок починається з пікових значень цього гормону, які допомагають на "увімкнутися". Цей ритм відбувається завдяки складному зв'язку між гіпоталамусом, гіпофізом і наднирковими залозами, пише 24 Канал з посиланням на Healthline.

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Коли рівень кортизолу "плаває"

Короткочасне підвищення кортизолу є нормальним. Адже фактично він забезпечує енергію під час стресу та "вмикає" механізм виживання, та якщо його рівень занадто високий або низький – це знак, що щось працює не так у вашому організмі.

Симптоми надлишку кортизолу:

Вага накопичується на животі та обличчі.

Шкіра тоншає, легше з'являються синці.

Болить серце або підвищується тиск.

Часті головні болі, м'язова слабкість, акне.

Складно сконцентруватися, сон нестабільний.

Симптоми нестачі кортизолу:

Постійна слабкість і втома.

Хочеться дуже мало їсти, вага падає.

Тиск низький, кінцівки постійно холодні.

Чому рівень кортизолу змінюється Якщо говорити про причини зростання, то це відбувається передусім через стрес. Адже тривожні події змушують наднирники безупинно працювати. Серед факторів також певні захворювання, наприклад, пухлини наднирників або гіпофізу. Спричини підвищення кортизолу можуть і медикаменти, наприклад високі дози кортикостероїдів.

Причини падіння

Хвороба Аддісона – коли власний імунітет атакує наднирники.

Патології гіпофізу – він перестає продукувати гормони для наднирників.

Різке завершення курсу стероїдів.

Важливо! Надмірно високий або низький кортизол не мнеться самостійно. Таким чином організм сигналізує про потенційно серйозні захворювання. Якщо помітили у себе симптоми – краще зробити аналіз на кортизол, проконсультуватися із ендокринологом або терапевтом.